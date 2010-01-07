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۱۷ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در بین مدیران فرهنگسازی نشده است

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون کاربردی GIS خراسان رضوی گفت: استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در بین مدیران فرهنگسازی نشده است و مشکل اصلی عدم فرهنگسازی استفاده از این سیستم در بین مدیران استفاده از روشهای سنتی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید بیجاری صبح پنجشنبه در سمینار مشترک کاربردی GIS و سنجش از دور در معدن در جمع مدیران اجرایی استان افزود: مدیران و کارشناسان باید به این باور برسند که برای بهره وری بیشتر از تصمیمات مدیریت بهینه و افزایش عملی کردن تصمیمات باید از سیستم اطلاعات مکانی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: انتقال دانش روز از طریق سیستم اطلاعاتی مکانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای در معدن و ساختمان، راههای شهری و ... خیلی سریع تر و دقیق تر صورت می پذیرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه این تکنولوژی روز در استان آنطور که شایسته باشد به کارگرفته نشده است و همچنان از روشهای سنتی و کم دقت استفاده می شود.

بیجاری گفت: باید آموزش های لازم به کارشناسان و مدیران در جهت بهره گیری از سیستم GIS و خدمات انجام پذیرد تا تولید اطلاعات مراکز اقتصادی و صنعتی سریعتر و دقیق تر صورت گیرد.

سمینار مشترک کاربردی gis و سنجش از راه دور معدن به همت سازمان نظام مهندسی معدن و با همکاری سازمان نظام مهندسی نقشه برداران، مشاوران و مهندسان برگزار شد.

کد مطلب 1012886

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