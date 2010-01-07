استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در بین مدیران فرهنگسازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید بیجاری صبح پنجشنبه در سمینار مشترک کاربردی GIS و سنجش از دور در معدن در جمع مدیران اجرایی استان افزود: مدیران و کارشناسان باید به این باور برسند که برای بهره وری بیشتر از تصمیمات مدیریت بهینه و افزایش عملی کردن تصمیمات باید از سیستم اطلاعات مکانی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: انتقال دانش روز از طریق سیستم اطلاعاتی مکانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای در معدن و ساختمان، راههای شهری و ... خیلی سریع تر و دقیق تر صورت می پذیرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه این تکنولوژی روز در استان آنطور که شایسته باشد به کارگرفته نشده است و همچنان از روشهای سنتی و کم دقت استفاده می شود.

بیجاری گفت: باید آموزش های لازم به کارشناسان و مدیران در جهت بهره گیری از سیستم GIS و خدمات انجام پذیرد تا تولید اطلاعات مراکز اقتصادی و صنعتی سریعتر و دقیق تر صورت گیرد.

سمینار مشترک کاربردی gis و سنجش از راه دور معدن به همت سازمان نظام مهندسی معدن و با همکاری سازمان نظام مهندسی نقشه برداران، مشاوران و مهندسان برگزار شد.