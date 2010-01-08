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۱۸ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

آمار متوفیان تهران در نیمه اول دی ماه اعلام شد

آمار متوفیان تهران در نیمه اول دی ماه اعلام شد

بر اساس اعلام واحد آمار سازمان بهشت زهرا (س) نیمه اول دی امسال تعداد 2013 متوفی در بهشت زهرا (س) پذیرش شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان بهشت زهرا(س) از تعداد کل فوت شدگان شهر تهران در نیمه اول دی ماه تعداد 1090 مورد مذکر، 806 مورد مونث و 117 مورد نوزاد بوده اند.

کمترین تعداد فوت شدگان از نظر سنی مربوط به رده سنی 5 تا 9 سال با تعداد 13 مورد و 99 درصد کل فوت شدگان و بیشترین تعدا فوت شدگان از نظر سنی به رده سنی 65 سال به بالا  با تعداد 1089 مورد و 69/49 درصد تعلق دارد.

 کمترین تعداد درگذشتگان از نظر منطقه مسکونی به منطقه 22 با تعداد 7 مورد با میزان 34 درصد از کل فوت شدگان و بیشترین آن با میزان 40/6 درصد با تعداد 129 مورد از کل فوت شدگان به منطقه 2 تعلق دارد.

کد مطلب 1012905

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