به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، جمعی از مسئولان ورزش و پیشکسوتان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، سعیدلو ضمن ادای احترام به مقام پهلوان بزرگ تاریخ کشورمان و قرائت فاتحه اظهار داشت: این مراسم تنها یادآور سالگرد مرگ جهان پهلوان تختی نیست، بلکه یادآور پهلوانی و زنده نگاه داشتن این منش است.

وی تصریح کرد: حضور در این مراسم نشان دهنده آن است که جامعه ایران اسلامی همواره دلش در گرو پهلوانان کشورش بوده و هست.



معاون رئیس جمهور افزود: قهرمان در تمام دنیا فراوان است اما پهلوان فقط در فرهنگ و سنت ما وجود دارد. پهلوان خصوصیاتی دارد که هر ملت و فرهنگی از آن لذت می ‌برد. قهرمانی دوران محدودی دارد اما خصوصیات پهلوانی تابع زمان و مکان نیست. جهان پهلوان تختی نسبت به مردمان کشورش تواضع و فداکاری داشت.

رئیس سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: تختی محبوبیت خود را فقط در ازای به دست آوردن مدال‌های رنگارنگ درعرصه‌های جهانی به دست نیاورد، بلکه این روحیه پهلوانی و جوانمردی است که او را تا به امروز زنده نگه داشته است.



سعیدلو افزود: تختی راه چگونه زیستن و سرافراز و سربلند بودن را نشان می‌دهد، آنچه که ورزش ایران را زنده نگه می ‌دارد و باعث سربلندی آن است، درس گرفتن از جوانمردی و روح پایمردی تختی است.



رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان گفت: جوانان ورزشکار کشورمان باید تختی و منش پهلوانی و جوانمردی او را سرلوحه ورزش، کار و زندگی خود قرار دهند که اگر این مهم در ایران اسلامی نهادینه شود شاهد شکوفایی بیشتر در ورزش و دیگر ابعاد زندگی خواهیم بود.