حمل و نقل به شهرهای مادر مشکل شهرهای جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جمشید نورصالحی صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر شهر جدید سهند افزود: با اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای جدید، جمعیت زیادی در این شهرها ساکن می شوند لذا مشکل حمل و نقل به شهرهای مادر از اساسیترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی هشدار داد: اگر این معضل برطرف نشود متقاضیانی که در شهرهای جدید ساکن میشوند با مشکل روبرو خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید کشور خاطرنشان کرد: شهرهای جدید که بهمنظور جای دادن بخشی از جمعیت کلانشهرها ایجاد شده اند، به موازات سایر شهرهای کشور دارای مراکز صنعتی، کارگاهی و دانشگاهی می شوند.
وی اظهار داشت: مسئله ای که باید به موازات ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید مورد توجه قرار بگیرد، ایجاد مراکز خدماتی، بهداشتی و آموزشی است.
حسین خلیلی مرد، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه آزاد راه سهند - تبریز در حال اجراست، از آغاز احداث چهار هزار واحد مسکونی در شهر جدید سهند تبریز توسط 20 گروه انبوه ساز خبر داد و گفت: عملیات احداث 10 هزار واحد هم دهه فجر امسال شروع می شود.
در این دیدار عملیات اجرایی پروژه 150 واحدی مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز به شیوه صنعتی سازی 3DPanel با حضور معاون وزیر مسکن و شهرسازی توسط شرکت انبوه ساز پردیس پابست آغاز شد.
شهر سهند یکی از شهرهای جدید استان آذربایجان شرقی است که در 20 کیلومتری جنوب غربی تبریز ایجاد می شود.
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