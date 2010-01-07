حمل و نقل به شهرهای مادر مشکل شهرهای جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جمشید نورصالحی صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر شهر جدید سهند افزود: با اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای جدید، جمعیت زیادی در این شهرها ساکن می شوند لذا مشکل حمل و نقل به شهرهای مادر از اساسی‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی هشدار داد: اگر این معضل برطرف نشود متقاضیانی که در شهرهای جدید ساکن می‌شوند با مشکل روبرو خواهند شد.

مدیرعامل شرکت شهرهای جدید کشور خاطرنشان کرد: شهرهای جدید که به‌منظور جای دادن بخشی از جمعیت کلانشهرها ایجاد شده اند، به موازات سایر شهرهای کشور دارای مراکز صنعتی، کارگاهی و دانشگاهی می شوند.

وی اظهار داشت: مسئله ای که باید به موازات ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید مورد توجه قرار بگیرد، ایجاد مراکز خدماتی، بهداشتی و آموزشی است.

حسین خلیلی مرد، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه آزاد راه سهند - تبریز در حال اجراست، از آغاز احداث چهار هزار واحد مسکونی در شهر جدید سهند تبریز توسط 20 گروه انبوه ساز خبر داد و گفت: عملیات احداث 10 هزار واحد هم دهه فجر امسال شروع می شود.

در این دیدار عملیات اجرایی پروژه 150 واحدی مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز به شیوه صنعتی سازی 3 DPanel با حضور معاون وزیر مسکن و شهرسازی توسط شرکت انبوه ساز پردیس پابست آغاز شد.

شهر سهند یکی از شهرهای جدید استان آذربایجان شرقی است که در 20 کیلومتری جنوب غربی تبریز ایجاد می شود.