محمد حسن پرآور در جلسه بررسی بیماری آنفلوانزای نوع A در هرمزگان بیان کرد: موج اول و موج دوم این بیماری به خوبی پشت سر گذاشته شد اما با نزدیک شدن موج سوم ورود این بیماری و فرا رسیدن عید نوروز کنترل این بیماری باید هر چه بیشتر ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: در خصوص آموزش مقابله با این بیماری در مدارس و دانشگاه‌ها مسئولین باید پیگیر و همچنان این آموزش‌ها را تا پایان سال تحصیلی ادامه دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اظهار داشت: آموزش بیمارانی که در معرض خطر بیشتری هستند و بیماری زمینه‌ای دارند باید با جدیت و تاکید بیشتری دنبال شود.

پرآور اضافه کرد: هزار میلیارد ریال از محل سازمان مدیریت بحران کشور در زمینه پیشگیری و تهیه واکسن برای این بیماری در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: از این مقدار 100 میلیارد تومان آن برای مقابله و 200 میلیارد تومان آن برای تهیه واکسن این بیماری برای استان هرمزگان در نظر گرفته شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: 50 میلیون تومان برای بیماری آنفلوانزای نوع A و 35 میلیون تومان برای آنفلوانزای پرندگان از استانداری برای کنترل و پیشگیری این بیماری‌ها در نظر گرفته شده است.

همچنین در ادامه محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرزمگان افزود: به زودی و قبل از فرا رسیدن عید نوروز اتاق ایزوله بیماری آنفلوانزای نوع A در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس راه اندازی می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: سهمیه واکسن نوع A هرمزگان از وزارت بهداشت و درمان داده شده که در صورت لزوم به بیماران در معرض خطر زده می‌شود.

محمد شکاری یادآور شد: در استان 71 مورد بیماری آنفلوانزای نوع A تشخیص داده شده که از این تعداد 32 نفر زنان بوده‌اند.