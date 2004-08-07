برانكو ايوانكوويچ: واقعا خوشحالم

به گزارش خبرنگار" مهر" برانكوايوانكوويچ پس ازاينكه تيم ملي ايران موفق شد با شكست بحرين بعنوان سومي سيزدهمين دوره جام ملتهاي آسيا دست پيدا كند، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: بحرين يكي ازتيمهاي سرسخت اين دوره ازرقابتها بود و بازيهاي خوبي را ازخود به نمايش گذاشت. اكنون ما مي توانيم با شكست اين تيم، خوشحال به خانه بازگرديم.



برانكودربخش ديگري ازسخنان خود افزود: رسيدن به اين مرحله براي تيم ما آسان نبوده است. ما جاده پرفرازونشيبي را پشت سرگذاشته ايم. بازيكنان ايران حرفه اي هستند وازاينكه براي تيم ملي ايران بازي مي كنند به خود مي بالند. من هم بايد بگويم كه ازعملكرد آنها ونتيجه به دست آمده واقعا خوشحالم.