  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۳۶

گزارشهاي اختصاصي" مهر" از جام ملتهاي آسيا - چين (288)

برانكو ايوانكوويچ: واقعا خوشحالم

از نتيجه بازي مقابل بحرين واقعا خوشحالم، زيرا بازي سوم - چهارمي همواره بازي مشكلي بوده اما بازيكنان ما دراين بازي به درستي وظايف خود را به انجام رساندند.

به گزارش خبرنگار" مهر" برانكوايوانكوويچ پس ازاينكه تيم ملي ايران موفق شد با شكست بحرين بعنوان سومي سيزدهمين دوره جام ملتهاي آسيا دست پيدا كند، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: بحرين يكي ازتيمهاي سرسخت اين دوره ازرقابتها بود و بازيهاي خوبي را ازخود به نمايش گذاشت. اكنون ما مي توانيم با شكست اين تيم، خوشحال به خانه بازگرديم.

برانكودربخش ديگري ازسخنان خود افزود: رسيدن به اين مرحله براي تيم ما آسان نبوده است. ما جاده پرفرازونشيبي را پشت سرگذاشته ايم. بازيكنان ايران حرفه اي هستند وازاينكه براي تيم ملي ايران بازي مي كنند به خود مي بالند. من هم بايد بگويم كه ازعملكرد آنها ونتيجه به دست آمده واقعا خوشحالم.

کد مطلب 101300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها