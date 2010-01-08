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۱۸ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

روشن روان در گفتگو با مهر:

اجرای ارکستر سمفونیک در اروپا روحیه بخش است

اجرای ارکستر سمفونیک در اروپا روحیه بخش است

کنسرت و اجرای ارکستر سمفونیک تهران در اروپا برای پیشرفت ارکستر و روحیه دادن به اعضای آن مفید است اما اینکه چه اثری اجرا می شود نیز مهم است.

کامبیر روشن روان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : من سمفونی صلح و دوستی را نشنیدم و در نتیجه نمی توانم در باره آن نظر بدهم ولی قطعا برای اجرای ارکستر سمفونیک در اروپا باید اثر بسیار قوی و ارزشمند انتخاب شود.

این آهنگساز در باره نحوه انتخاب اثر برای ارکستر گفت : ارکستر سمفونیک تهران دارای شورای فنی است و استادان این شورا صلاحیت انتخاب اثر و ابراز نظرات کارشناسی را دارند و درنهایت آنها هستند که تعیین کننده بوده و می توانند در این زمینه مشاور خوبی برای ارکستر و رهبر آن باشند.

کامبیز روشن روان هم اینک در ونکوور کانادا به سر می برد و قرار است 20 دی ماه سمفونی" پرواز" او توسط ارکستر سمفونیک ونکوور اجرا شود.

کد مطلب 1013002

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