اجرای ارکستر سمفونیک در اروپا روحیه بخش است

کامبیر روشن روان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : من سمفونی صلح و دوستی را نشنیدم و در نتیجه نمی توانم در باره آن نظر بدهم ولی قطعا برای اجرای ارکستر سمفونیک در اروپا باید اثر بسیار قوی و ارزشمند انتخاب شود.

این آهنگساز در باره نحوه انتخاب اثر برای ارکستر گفت : ارکستر سمفونیک تهران دارای شورای فنی است و استادان این شورا صلاحیت انتخاب اثر و ابراز نظرات کارشناسی را دارند و درنهایت آنها هستند که تعیین کننده بوده و می توانند در این زمینه مشاور خوبی برای ارکستر و رهبر آن باشند.

کامبیز روشن روان هم اینک در ونکوور کانادا به سر می برد و قرار است 20 دی ماه سمفونی" پرواز" او توسط ارکستر سمفونیک ونکوور اجرا شود.