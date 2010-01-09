کشف گروهی از اخترنماها برای تائید تئوری نسبیت انیشتین

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترنماهای هزارم ثانیه ای گروهی از ستارگان نوترونی چرخنده بسیار قدیمی هستند که با جذب ماده یک ستاره نزدیک می توانند زندگی خود را از سر گیرند.

این اخترنماها یکی از دقیق ترین ساعتها در طبیعت به شمار می روند و به همین دلیل می توانند دانشمندان را به تنها تکه گمشده پازل تائید تئوری نسبیت عمومی انیشتین رهنمون کنند. این تکه گمشده، مشاهده مستقیم امواج گرانشی است.

اکنون محققان آژانس فضایی ایتالیا و موسسه ملی فیزیک هسته ای با کمک "ماهواره پرتوهای گامای فرمی" ناسا به این کشف جدید دست یافتند.

اولین اخترنمای هزارم ثانیه ای 28 سال قبل کشف شد و از آن زمان تاکنون 60 نمونه دیگر از این ستارگان نوترونی در کهکشان راه شیری شناسایی شده اند.

این اجرام آسمانی به سبب شدت بسیار پایین انتشارات رادیویی آنها به سختی رصد می شوند و بنابراین اغلب در نقطه کور تلسکوپها قرار دارند.

در این تحقیقات، ماهواره فرمی در نزدیکی حلقه کهکشان راه شیری یک صد چشمه گامایی تاکنون ناشناخته را کشف کرد. سپس ستاره شناسان برخی از این چشمه ها را رصد کرده و منابع رادیویی را کشف کردند که این منابع سرعت بسیار بالای گروهی از اخترنماها را نشان می دادند.

این دانشمندان با این کشف دریافتند که با کمک امواج رادیویی می توان با دقت بسیار بالایی به شناسایی اخترنماهای هزارم ثانیه ای پرداخت. به همین منظور با کمک پنج تلسکوپ بسیار قوی رادیویی در دنیا شروع به بررسی تمام چشمه های گامایی کردند که به طور بالقوه برای انجام این تحقیقات مورد توجه قرار داشتند.

براساس گزارش آنسا، این محققان در مدت کمتر از چند ماه موفق شدند 17 اخترنمای هزارم ثانیه ای را کشف کنند. این اخترنماهای ویژه، ستارگان کمتر شناخته شده ای هستند و به همین دلیل دانشمندان امید بسیاری دارند که با این کشفیات جدید، ماهیت و تکامل این اجرام آسمانی را بهتر درک کنند.

این اخترنماهای هزارم ثانیه ای همچنین می توانند به مهمترین رقیب دقیق ترین ساعتهای اتمی ساخته شده به دست انسان تبدیل شوند. به طوری که نظارت بر تغییرات آب و هوایی با دستگاهی تا این حد دقیق که تمام آسمان را در بر می گیرد می تواند برای اولین بار مشاهده مستقیم امواج گرانشی را امکانپذیر کند. مشاهده این امواج از نظر تجربی، تئوری نسبیت عمومی انیشتین را تائید می کند.