هنوز خیلیها بیسواد می مانند/ تبعیض جنسیتی از مهمترین دلایل بیسوادی

ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تا زمانی که نتوانیم ورودی بیسوادی در کشور صفر کنیم نمی توان از ریشه کنی کامل بی سوادی خبر داد و حرف زد.

وی افزود: نگاه تبعیض گونه به دختران و کودکان کار مهمترین دلایل بیسوادی است ضمن اینکه اشتغال به کار مردان بیسواد نیز در این زمینه موثر است.

90 درصد سواد آموزان زن هستند / بیشترین میزان بیسوادی در بین عشایر

معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی 90 درصد جمعیت سواد آموز کشور را از قشر زنان دانست و گفت: شاید یکی از دلایل آن تعداد زیاد آموزشیاران زن در نهضت باشد.

وی گفت: در بین اقشار مختلف جامعه یکی از نگرانیهای ما روی جامعه عشایری است که نسبت به همه اقشار درصد محرومیت از سواد در آنها بیشتر است.

ابراهیمیان از جمله چالشهای پیش روی سازمان را نبود قوانینی برای برون سپاری وضعیت موجود دانست و گفت: قوانینی ما از نوعی نیست که بتواند بخش خصوصی را پای کار آورد از سوی دیگر با محدودیت منابع مالی و انسانی در سازمان امکان ارایه خدمات بهتر و بیشتر مهیا نیست.

تبلیغ موثر در خصوص سواد آموزی صورت نمی گیرد

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات نیز نبود استقبال اجتماعی از سواد آموزی است که از جمله دلایل آن نبود تبلیغات موثر است، خیلی ها تصور می کنند فقط از طریق شرکت در کلاسهای نهضت می توانند باسواد شوند درحالیکه در روشهای آموزشی شیوه های انفرادی و همچنین برنامه تلویزیونی شبکه آموزش نیز ارائه می شود، که 5 تا 10درصد جمعیت سواد آموز استانها از طریق همین روش باسواد شده اند.

معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: شاید اگر دید والدین درباره فرزندانشان دید تبعیض گونه که همراه با محرومیت دختران از تحصیل است، اصلاح شود و اگر مشکل کودکان کار برطرف شود با توجه به جمعیت کودکان کار که بخشی از ورودی بیسوادی ما را تهدید می کنند ورودی بیسوادی در کشور برای همیشه صفر شود.

وی گفت: در برنامه چشم انداز کشور بیشتر مدیران در سال 1404 از قشر زنان خواهند بود.

علی ابراهیمیان با اشاره به اینکه 9 میلیون 500 نفربی سواد تاکنون از بی سوادی مطلق توسط این سازمان نجات یافته اند، گفت: از این تعداد یک میلیون نفر به تحصیلات بالاتر از پنجم ابتدایی راه یافته اند و وارد مرحله تکمیلی شده اند.

وی اولویت اول سواد آموزی در کشور را زیر 50 سال دانست و افزود: می توان گفت هم اکنون بالای 92 درصد افراد این رده سنی با سواد هستند اما سطح سواد چون در نهضت سواد آموزی همگن نیست قطعا شامل رده های سنی مختلف می شود.

ابراهیمیان یادآورشد: در بخش جنسیتها اولویت کار ما دربالا بردن سطح سواد و دانش زنان و دختران است که خوشبختانه طی سالهای اخیر فاصله جنسیتی با سوادان ما از 23 درصد به 12درصد کاهش یافته و حتی در تفاوت جمعیت بی سواد مرد و زن به 8 درصد رسیدیم و این سواد آموزی را تا مرحله برابری سواد در زنان و مردان ادامه خواهیم داد.

وی یکی از مشکلات صفر نشدن بیسوادی در کشور را مردان شاغل دانست و گفت: بعضا افراد ترجیح می دهد ساعتی را که به سواد آموزی اختصاص می دهند کار بیشتر و درآمد بیشتری داشته باشند و حضور در کلاسهای سواد آموزی را کسر شان خود می دانند و همین موضوع باعث می شود که در برخی مقاطع سنی زنان از مردان همان مقطع باسوادتر هستند.

جشن پایان بیسوادی در یک چهارم روستاهای کشور برگزار شده است

وی با اشاره به اینکه در یک چهارم روستاهای کشور که 15هزار روستا را شامل می شود، جشن پایان ب سوادی برگزار شده است گفت: البته تا زمانی که ورودی بیسوادی داشته باشیم نمی توان زیاد به این پایان بیسوادی خوشبین بود.

ابراهیمیان وضعیت ایران را در بین کشورهای دنیا و منطقه مطلوب دانست و افزود: ایران در آسیا و اقیانوسیه جزء کشورهای ممتاز و باسواد است و رتبه اول آسیا را به خود اختصاص داده است و سهم ما در کل از بی سوادی 830 میلیون نفری دنیا 2.1 درصد که وضعیت خیلی خوبی است.

رقم دقیقی از راه یافتگان نهضت به دانشگاهها در دست نیست

ابراهیمیان با تاکید بر اینکه از جمعیت یک میلیونی راه یافته به مقاطع بالاتر هزاران نفر حتی به دانشگاه راه یافته اند، افزود: ردگیری افراد در حیطه کار ما نیست وهیچ رقمی از افرادی که از این طریق به دانشگاه راه یافته اند در دست نیست و ما هم به دنیال این آمار نیستیم چون بعضا افراد دچار نگرانی از به خطر افتادن موقیت اجتماعی می شوند.

سیستان و بلوچستان بیشترین جمعیت بی سواد کشور را دارد

وی از جمله اقدامات سازمان در شهرستانها را فعال کردن خط ویژه در شهرستانها به ویژه در جنوب استان کرمان دانست و گفت: کرمان جزء سه استان باسواد کشور است اما با توجه به مهاجرتهایی که به این استان از مناطق دیگر صورت می گیرد این رقم در حال تزلزل است.

وی استان سیستان و بلوچستان را با 32 درصد جمعیت محروم از سواد و استانهای کردستان و آذربایجان شرقی و غربی را از دیگر استانهای با جمعیت کمتر باسواد دانست و گفت: تهران و فارس یزد جزء استانهای دارای درصد بالای سواد در کشور هستند.