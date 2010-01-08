به گزارش خبرنگار مهر، ناشران و اعضای واجد شرایط برای ثبت نام در این رقابت باید به مجمع امور صنفی وزارت بازرگانی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل کنند.

بر اساس آئین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی این افراد یکماه (تا 19 بهمن ماه) فرصت دارند نسبت به ثبت نام رسمی و اعلام کاندیداتوری خود اقدام کنند.

بررسی صلاحیت افرادی که ثبت نام کرده‌اند و نیز تبلیغات افراد واجد صلاحیت، سه ماه به طول می‌انجامد و انتخابات مذکور اواخر اردیبهشت 89 برگزار می‌شود.

در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که اردیبهشت‌ماه 85 برگزار شد، حسن کیائیان (مدیر انتشارات چشمه)، رضا یکرنگیان (مدیر انتشارات خجسته)، علیرضا رمضانی (مدیر انتشارات مرکز)، جعفر همایی (مدیر انتشارات نی) و محمدعلی جعفریه (مدیر انتشارات ثالث) بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند.