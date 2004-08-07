  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۵

رئيس كميسيون عمران مجلس در گفت و گو بامهر:

منتظر پاسخ وزير راه براي عدم بازگشايي فرودگاه امام هستيم//خرم نبايد با قاطعيت زمان بازگشايي را اعلام مي كرد

علي اكبر آقايي به خبرگزاري"مهر" گفت: هم اكنون منتظر پاسخ وزير راه و ترابري مبني بر عدم بازگشايي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در 17 مردادماه جاري بوده و مسله فوق را پيگيري مي كنيم.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي"مهر" با اشاره به عدم بازگشايي دوباره فرودگاه امام خميني در 17 مردادماه سالجاري اظهارداشت: وقتي وزير راه و ترابري در حضور 25 نماينده كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و در جمع خبرنگاران اعلام مي كند كه 17 مردادماه جاري فرودگاه فوق دوباره بازگشايي خواهد شد، اما اين كار اتفاق نمي افتد، بايد پاسخ گو باشد.

علي اكبر آقايي با بيان اين مطلب كه امروز منتظر پاسخ خرم دراين باره هستيم، تصريح كرد: درصورت پاسخ ندادن وزير راه و ترابري دراين باره، از فردا كه مجلس پس از تعطيلات تابستاني فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، مسئله فوق را پيگيري خواهيم كرد. وي ، در ادامه همچنين از احتمال حضور وزير راه و ترابري در هفته جاري در كميسيون عمران مجلس خبرداد.

رئيس كميسيون عمران ، درباره موافق يا مخالف بودن خود درباره استيضاح خرم اظهارنظري نكرد، تنها گفت: بايد منتظر ماند وديد كه آيا نمايندگان امضاء كننده استيضاح وزير راه و ترابري با دلايل و مستندات قاطع خواستار استيضاح خرم هستند يا نه.  وي درپايان افزود: درصورت ارائه طرح استيضاح وزير راه و ترابري ، هيئت رئيسه مجلس حتما بايد آن را اعلام وصول كند.

کد خبر 101307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها