آموزش در کشور باید عادلانه توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد جهانگیرزاده بعد از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مجتمع آموزش عالی شماره سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، توسعه دانش را از اصلی ‌ترین ارکان توسعه در جامعه دانست و افزود: با توجه به شعارها و نگاه های عدالت ‌گرانه مسئولان، توزیع عادلانه آموزش در کشور ضروری است.

وی ادامه داد: امروز روند پذیرش چند صد میلیونی دانشجو در دانشگاه‌ها نشان از جهش عظیمی است که اگر ایستادگی‌های بزرگان علمی کشور نبود در این زمینه پیروز نمی‌شدیم.

جهانگیرزاده با اشاره به اینکه 50 درصد از دانشجویان کشور در دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند، اضافه کرد: 26 درصد از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در آذربایجان غربی پذیرش شده‌اند و این نشان از جهش علمی قابل توجه در آذربایجان غربی است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری نیز در ادامه این مراسم گفت: اسلام نسبت به دانش نظر گسترده‌ای دارد به طوری ‌که در هیچ یک از ادیان نمی‌توان چنین نظری را در مورد دانش مشاهده کرد.

حجت الاسلام سید علی‌اکبر قریشی افزود: دین مبین اسلام با تقدیس علم و تکریم عالم، تحصیل، فراگیری علم را به عنوان یک فریضه به شمار آورده است که هیچ زمانی نباید از آن غفلت کرد.

وی ادامه داد: روشن و واضح است که دنیای غرب به مدد توسل به سلاح علم و دانش توانسته است قدرت خود را توسعه بخشیده و به کمک فن‌آوری‌ها وتکنولوژی‌های خود بر امورات ملل دیگر سلطه یابند.

مجتمع آموزش عالی شماره سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه شامل دانشکده دامپزشکی و پیراپزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده علوم پایه، کتابخانه، سایت کامپیوتری، مسجد و رستوران است.