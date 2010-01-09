کمک به بیماران تالاسمی و هموفیلی در شرح وظایف بهزیستی نیست

سیدقباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: همچنین کمک به بیماران کلیوی نیز در شرح وظایف بهزیستی نیست و این بیماران نیز مانند بیماران تالاسمی و هموفیلی برای خود انجمن دارند .

وی ادامه داد: این انجمنها مستقیما زیر نظر وزارت بهداشت هستد و بهزیستی در این زمینه وظیفه خاصی ندارد .

این مسئول بیان کرد: در مواردی مشاهده می شود که بیماران تالاسمی، هموفیلی و کلیوی برای رفع نیازهای خود از بهزیستی تقاضای کمک می کنند درحالیکه نمی دانند بهزیستی در این زمینه متولی نیست .

وزیری عنوان کرد: البته در حد توان خود در این زمینه گاهی کمک می کنیم اما این کمک یک وظیفه تعریف شده نیست

بیماران به جای مراجعه به بهزیستی، حل مشکلات خود را از انجمنهای مربوطه بخواهند

وی خاطرنشان کرد: بهتر است بیماران یادشده به جای مراجعه به بهزیستی در زمینه مشکلات خود، حل مشکلات خود را از انجمنهای مربوطه بخواهند و در این زمینه از آنها انتظار داشته باشند .

این مسئول یادآور شد: لازم است اطلاع رسانی کافی انجام شود تا بیماران بدانند کمک به بیماران تالاسمی، هموفیلی و کلیوی در شرح وظایف بهزیستی نیامده است .

وزیری اظهار امیدواری کرد: شرایط برای گسترش فعالیت انجمنهای درمانی فراهم شود و این انجمنها از اعتبار کافی برخوردار باشند تا بتوانند نیازهای بیماران تحت حمایت خود را به بهترین نحو پاسخ گویند .

این در حالیست که چندی قبل، رئیس انجمن تالاسمی استان تهران از بهزیستی و کمیته امداد به عنوان یکی از متولیان کمک به بیماران تالاسمی نام برده بود.