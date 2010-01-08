پیوند موفقیت آمیز سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سگ و اسب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد در حاشیه سمینار یک روزه کاربرد سلولهای مزانشیمی در ارتوپدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سلولهای بنیادی دارای ناشناخته های فراوانی است، گفت: برای کاربردی کردن این روش درمانی بر روی انسان نیاز به مطالعات مقدماتی داشتیم که این مطالعات به صورت چند طرح بر روی دامهای کوچک و بزرگ تصویب شد که بر روی سگ، اسب اجرایی شد.

وی توضیح داد: در این طرحها سلولهای بنیادی آماده و به نمونه های حیوانی مورد نظر پیوند زده شد تا میزان سلامت و یا عوارض این نوع سلولهای بنیادی را ارزیابی کنیم که با نتایج خوبی که این طرحها به دست آوردیم، پس از تایید نهایی اینکار بر روی نمونه های داوطلب انسانی اجرا شد.

باغبان، از کارآزمایی پیوند سلول بنیادی مزانشیمی بر روی 12 نمونه انسانی برای درمان ضایعات غضروفی و استخوانی خبر داد و گفت: در پژوهشکده رویان مرکزی به نام مرکز سلول درمانی است که تحقیقات وسیعی را در این زمینه آغاز کرده و در نهایت بر روی 12 بیمار ارتوپدی که درمان آنها با درمانهای رایج قابل انجام نبود، سلول بنیادی مزانشیمی بر روی بافت مورد نظر پیوند زده شد و در حال حاضر نیز ارزیابی لازم بر روی این نمونه های داوطب در حال انجام است.

وی اضافه کرد: البته رویان تنها مرکزی نیست که در این زمینه اقدام کرده است بلکه در مراکز دیگر مانند بیمارستان سینا نیز با همکاری بخش علوم پایه پژوهشکده رویان کار مشابهی در حال انجام است. به این شکل که ما سلول بنیادی را آماده کردیم و بیمارستان سینا این سلول را به محل ضایعه غضروفی پیوند زد.

این محقق رویان با اشاره به برخی شبهه ها در مورد استفاده از سلول درمانی در درمان ضایعات استخوانی گفت: یکی از مسائل پیش روی استفاده از سلول درمانی، استفاده از سلولهای بنیادی در درمان ضایعات استخوانی است. برخی از ارتوپدها با شناختی که از سلول بنیادی دارند این اطمینان را دارند که این کار ارزشمندی است و وارد حیطه این کار شدند. ولی عده ای این اطمینان را ندارند و این همایش می تواند در این زمینه کمک کند تا بتوانیم جامعه پزشکی را دعوت کنیم و این اطمینان را بدهیم که این سلول یک سلول سالم است.

وی خاطرنشان کرد: ما منکر این نیستیم که سلول بنیادی مزانشیمی مشکلاتی را دارد ولی این موضوع نباید باعث شود که ما کارآزمایی های بالینی را متوقف کنیم. ما با رعایت تمام جوانب و احتیاط کامل قبل از اینکه سلول را پیوند بزنیم آلودگی های میکروبی آن بررسی می کنیم و استانداردهایی که سطح ایمنی را بالا می برد را ارزیابی می کنیم و پس از آن عمل پیوند انجام می شود.