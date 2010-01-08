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۱۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۴۱

تعطیلی 16 سینما در آذربایجان غربی

تعطیلی 16 سینما در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از تعطیلی 16 سینما در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، پناه نجف زاده عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات سینماهای خوی افزود: هم اکنون از 19 سینمای استان تنها سه سینمای شهر ارومیه دایر است و بقیه سینماهای استان تعطیل شده اند.

وی ضعیف بودن امکانات زیربنایی و بی توجهی مسئولان فرهنگی را از عمده علل تعطیلی سینماهای استان برشمرد و بیان داشت: از ظرفیت سینماهای استان که که در مجموع هشت هزار صندلی است، استفاده لازم صورت نمی گیرد.

مهدی پناهی مقدم، رئیس اداره امور سینمایی، سمعی و بصری اداره  ل فرهنگ و ارشاد اسلامی استا هم در این جلسه از آمادگی این اداره برای سرمایه گذاری در سینماهای استان خبر داد.

ابراهیم محمدلو فرماندار خوی هم اظهار داشت: در صورت حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری، فرمانداری خوی هم آماده است بخشی از هزینه تعمیر و بازسازی دو سینمای خوی را تقبل کند.

در این جلسه مقرر شد سینما انقلاب شهرستان خوی تا دهه فجر امسال راه اندازی شود. 

کد مطلب 1013104

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