تعطیلی 16 سینما در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، پناه نجف زاده عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات سینماهای خوی افزود: هم اکنون از 19 سینمای استان تنها سه سینمای شهر ارومیه دایر است و بقیه سینماهای استان تعطیل شده اند.

وی ضعیف بودن امکانات زیربنایی و بی توجهی مسئولان فرهنگی را از عمده علل تعطیلی سینماهای استان برشمرد و بیان داشت: از ظرفیت سینماهای استان که که در مجموع هشت هزار صندلی است، استفاده لازم صورت نمی گیرد.

مهدی پناهی مقدم، رئیس اداره امور سینمایی، سمعی و بصری اداره ل فرهنگ و ارشاد اسلامی استا هم در این جلسه از آمادگی این اداره برای سرمایه گذاری در سینماهای استان خبر داد.

ابراهیم محمدلو فرماندار خوی هم اظهار داشت: در صورت حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری، فرمانداری خوی هم آماده است بخشی از هزینه تعمیر و بازسازی دو سینمای خوی را تقبل کند.

در این جلسه مقرر شد سینما انقلاب شهرستان خوی تا دهه فجر امسال راه اندازی شود.