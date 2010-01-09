ناصر حاجیان مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حدود دو تا سه درصد مردم شهرستان کرج مبتلا به بیماری شدید روحی هستند که باید برای درمان آنها در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.

وی به کمبود امکانات لازم برای درمان این بیماران در شهرستان کرج اشاره کرد و ادامه داد: کمبود امکانات اجازه نمی دهد بتوانیم همه بیماران را شناسایی و به طور کامل مورد درمان قرار دهیم.

این متخصص بیان کرد: لازم است به موازات افزایش این امکانات، شرایط لازم برای حضور بیماران در جلسات مشاوره و درمانی فراهم شود و در این زمینه فرهنگسازی مطلوب و کافی صورت گیرد.

ناآگاهی در خصوص بیماری روحی باعث وحشت از این بیماری می شود

حاجیان مطلق عنوان کرد: بسیاری از مردم از نام بیماری روحی و روانی به شدت وحشت دارند و در این زمینه اطلاعات کافی ندارند که این امر باعث می شود از مراجعه به روانشناس و روانپزشک برای مشاوره خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر کسی ممکن است در اثر بی توجهی به بیماری روحی مبتلا شود و نباید در این زمینه ترس زیادی داشته باشیم.

این متخصص یادآور شد: لازم است فرهنگسازی کافی در خصوص تغییر نگرش نسبت به بیماریهای روحی روانی و بیماران روحی روانی ایجاد شود تا دیگر کسی در این زمینه نگاه غلطی نداشته باشد و از این بیماران دوری نکند.

وی افزود: در عین حال لازم است اطلاعات کافی در خصوص نشانه های بیماریهای روحی روانی به شهروندان داده شود تا آنها به موقع به مشاور، روانشناس و روانپزشک مراجعه کنند.

شهرستان دو میلیون نفری کرج بیمارستان روانپزشکی ندارد

حاجیان مطلق در آخرین بخش از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: شهرستان دو میلیون نفری کرج بیمارستان روانپزشکی ندارد و باید این بخش پزشکی و درمانی در کرج ایجاد شود.

وی ادامه داد: بخش روانپزشکی از لازمه های بهداشتی، درمانی و پزشکی هر منطقه است و باید به تامین چنین بخشی توجه ویژه ای داشته باشیم.

معاون آموزشی و برنامه ریزی نظام پزشکی کرج افزود: البته طبق شنیده ها جای چنین بخشی در کرج آماده شده که امیدواریم در اسرع وقت برای استفاده بیماران مهیا شود.

وی یادآور شد: نبودن چنین بخشی در کرج باعث می شود بیماران مجبور شوند برای تامین نیازهای خود در این زمینه به تهران یا سایر مناطق مراجعه کنند که به دلیل به مسافت، بخشی از وقت آنها تلف می شود.