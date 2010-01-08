انصراف متقاضیان مسکن مهر گلستان روبه افزایش / بی خانه ها خسته از وعده

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری عصر پنجشنبه در بازدید از مسکن مهر بندرگز افزود: با بررسیهای بعمل آمده در خصوص مسکن مهر استان، یکی از عوامل موثر طولانی شدن این طرح، تأخیر در تحویل زمین به شرکتهای تعاونی بوده است.

وی اظهار داشت: طی تفاهمنامه موجود، مسکن و شهرسازی باید 290.4 هکتار زمین را تأمین و به شرکتهای تعاونی تحویل دهد اما تاکنون فقط یک سوم عرصه که قریب 98.6 هکتار است، تحویل شده است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که 10 درصد آن دارای معارض است و هنوز عملیات اجرایی شروع نشده است همچنین نامناسب بودن زمین و عدم آمادگی زیرساختهای زمینهای واگذار شده، موجب اختلال در روند اجرای پروژه شده است.

بصیری افزود: برای تمام شهرهایی که زمین تأمین شده عملیات اجرایی پروژه ها آغاز و تعداد شش هزار و 26 نفر جهت اخذ تسهیلات ساخت به بانک مسکن معرفی شدند و تعداد چهار هزار واحد تسهیلات آماده سازی دریافت کردند.

مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: همچنین دو هزار و 979 نفر نیز جهت اخذ تسهیلات ساخت به بانک معرفی شدند و برای هفت هزار و 865 واحد پروانه نیز در استان اخذ شد.

وی تعداد ثبت نام شده در تعاونی های مسکن مهر را 72 هزار و 601 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 40 هزار و 955 نفر بررسی و پالایش شدند.



وی تعداد تعاونی های مسکن مهر استان را 132 تعاونی و 13 اتحادیه اعلام کرد که این تعاونیها در شهرهای استان در حال فعالیت هستند.

مدیرکل تعاون گلستان گفت: مسکن مهر استان نیاز به تک ماده دارد، بدین صورت که مجموعه توان مدیریتی استان به سویی حرکت کند که بتواند منابع اعتباری خرید و تأمین زمین مسکن مهر را از طریق مسکن و شهرسازی پادار نماید.

وی افزود: به استناد بند یک تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبنی بر معرفی متقاضیان واجد شرایط در قالب گروه به سازمان مسکن و شهرسازی تاکنون تعداد شش هزار و 654 نفر در قالب گروه به سازمان مسکن و شهرسازی جهت دریافت زمین معرفی شدند که می بایست به سازمان مربوطه مراجعه کنند.