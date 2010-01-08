جایگاه کشور در بکارگیری سلولهای مزانشیمی برای درمان ضایعات استخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اقدمی پنجشنبه در حاشیه سمینار کاربرد سلولهای مزانشیمی در ارتوپدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو بافت استخوان و غضروف ساختار حرکتی و بدنی ما را تشکیل می دهند، افزود: مشاهده کردیم زمانی که بافت استخوانی آسیب می بیند با گچ گرفتن و قرار دادن استخوانها در کنار یکدیگر، بافت استخوانی ترمیم می شود ولی در برخی موارد مانند شکستگی بر اثر تصادف به قدری آسیب شدید است که سیستم بدنی قادر به ترمیم آن نیست و یا افراد مسن که مبتلا به آرتروز شدند و غضروف آنها دچار ضایعه شده است، بهبود نمی یابند.

وی ادامه داد: در این موارد که درمان آسیب غضروفها و استخوانها حتی از طریق جراحی ترمیم نمی شود از روشهای نوین مانند سلول درمانی استفاده می شود تا آن بافت ترمیم شود.

اقدمی با تاکید بر اینکه در طب ترمیمی موضوع مهم جایگزین کردن بافت آسیب دیده است، اظهار داشت: از آنجا که بافت از سلول تشکیل شده است از این رو بهترین راه برای این امر جایگزین کردن سلول و به ویژه سلولی است که بتواند تکثیر و تمایز پیدا کند. این سلول همان سلول بنیادی است.

وی سلولهای جنینی و خون بندناف را از جمله منشاء این نوع سلولها ذکر کرد و گفت: در تحقیقاتی که اخیرا در حال انجام است تمرکز بر روی سولهای خود فرد است چرا که امکان دفع این سلولها کم و در نتیجه راحت تبدیل به بافت استخوانی می شود. یکی از این سلولها، سلولهای مزانشیمی است که از مغز استخوان خود فرد جدا می شود.

رئیس سلول درمانی پژوهشکده رویان به جزئیات این روش اشاره کرد و ادامه داد: در این روش نمونه مغز استخوان فرد گرفته می شود و در آزمایشگاهها کشت و به اندازه کافی رشد داده می شود. سپس بر روی قالب سه بعدی و یا بدون آن به قسمت ضایعه دیده بدن منتقل می شود. از این روش می توان در درمان ضایعات استخوانی و غضروفی و درمان دیسک کمر استفاده کرد.

ارائه دو خدمت درمانی در مرکز سلول درمانی

وی به خدمات این مرکز با استفاده از سلول درمانی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر خدمات درمانی این مرکز شامل بیماری ویتیلگو نوعی بیماری پوستی و ضایعات ناحیه قرنیه می شود. سایر موارد سلول درمانی در فاز مطالعاتی است و چندین سال طول می کشد تا به مرحله بالینی برسد.

اقدمی به نحوه بالینی کردن درمانهای نوین در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: ما برای کاربردی کردن روشهای نوین و سلول درمانی در کلینیکها مجوز نداریم و حتما باید کشورهای دیگر این روشها را چه در سطح حیوانی و چه در سطح انسانی انجام داده باشند تا ما بتوانیم این روشها را اجرایی کنیم.

رئیس پژوهشکده رویان با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها در زمینه سلول درمانی بزرگسال کارهای زیادی انجام داده اند یادآور شد: بسیاری از کشورها از 20 سال قبل روش سلول درمانی را برای درمان ضایعات غضروفی کاربردی کردند ضمن آنکه درمان ضایعات چشم و کبد از روش تزریق سلول نیز سابقه طولانی دارد.