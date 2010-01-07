به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی عصر پنج‌شنبه، طی سخنانی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران این وزارتخانه با تأکید بر ضرورت توجه به هنر اسلامی در کشور، اظهار داشت: برای پیاده کردن هنر اسلامی ما نیاز به ایجاد یک دانشکده‌ای داریم که تحت پوشش وزارت ارشاد به تربیت پژوهشگران هنری بپردازد.



وی افزود: باید توجه داشت که هنر وقتی اسلامی می‌شود که بتواند معقول را محسوس کند، هنر آن چیزی است که در اوج عروجش معقول را بفهماند و آن وقت است که از این هنر، سینمای اسلامی و سریالی چون حضرت یوسف(ع) پدید می‌آید.



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به اینکه سریال امام علی(ع) مربوط به سینمای اسلامی نیست، گفت: سریال امام علی(ع) یک روضه خوانی سیار است و نمی‌توان آن را سینمای اسلامی دانست زیرا بیشتر شبیه تعزیه مدرن است.



وی همچنین تصریح کرد: بازیگرانی که اهل نماز و روزه نیستند، گرفتار وهم و خیال هستند و به عقل نمی‌رسند و انسان هنرمند باید بتواند جامعه را به خوبی تغذیه کند.



این استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به اهمیت نقش یک هنرمند در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: انسان هنرمند می‌تواند مسائل جامعه را تجزیه و تحلیل کند و باید کسانی تربیت شوند که بدانند اگر هنر صادق باشد، غیراسلامی نخواهد بود.



جوادی آملی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دانشگاه‌های ما وامدار دانشگاه‌های غرب هستند، گفت: غربی‌ها علوم تجربی غارت شده را در کتاب‌ها نوشتند و ما ترجمه کردیم و به اهل دانشگاه‌هایمان دادیم و با این حال انتظار داریم که دانشجویان ما اهل نماز تربیت شوند.



وی اضافه کرد: کشوری می‌تواند روی پای خود بایستد که رهبری توده مردم را خواص و رهبری خواص را اخص بر عهده بگیرد.

وی توصیه کرد: اگر می‌خواهید روی پای خود بایستید با خواص بهتر از این و با اخص دقیق‌تر رفتار داشته باشید.