اختلاف آمریکا و آلمان درباره استراتژی درست در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زودویچه سایتونگ" در مطلبی در این باره نوشت: دو هفته قبل از شروع کنفرانس لندن درباره افغانستان صدراعظم آلمان تلاش می کند که مواضع متفاوت حکومتش در این راستا را با هم هماهنگ کند.

در ادامه آمده است: چگونگی سیاست در قبال افغانستان به موضوعی لاینحل در حکومت آلمان تبدیل شده است. مرکل نیز می خواهد در آینده جدی تر بر سیاست افغانستان حکومتش تاثیر بگذارد.

زوددویچه سایتونگ در بخش دیگری از این مطلب نوشت: دو هفته قبل از برگزاری کنفرانس لندن درباره افغانستان که آلمان و فرانسه بانیان این کنفرانس می باشند اختلافات درباره استراتژی درست در این کشور بحرانی در جامعه بین المللی آغاز شده است. به خصوص یک اختلاف نظر شدید بین آمریکا و آلمان در این باره وجود دارد. موضوع به خصوص بر سر این است که حکومت آلمان چه تعداد سرباز دیگر را باید در افغانستان مستقر کند.

در ادامه آمده است: بعد از اعلام سخت وزیر امور خارجه آلمان مبنی بر اینکه اگر کنفرانس لندن یک گردهمایی برای تجهیز نظامیان بیشتر برای افغانستان باشد وی در آن شرکت نخواهد کرد حالا وزیر دفاع آلمان نیز برای آمریکا این مسئله را روشن کرده است که افزایش شمار نیروهای آلمانی در افغانستان آن اندازه که مد نظر واشنگتن است واقع گرایانه نیست.

این روزنامه آلمانی در ادامه می نویسد: آلمان یک بحث و تبادل نظر درباره استراتژی جامعه بین المللی درافغانستان را قبل از موافقت درباره اعزام نیروهای جدید به این کشور را خواستار است.

گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان در این باره اظهار داشته است: طبیعتا نیروهای ما نیز در افغانستان مبارزه می کنند اما ما به ویژه آموزش بهتر و بیشتر پلیس افغان را خواستاریم. من کسی نیستم که به اجبار در اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تن در دهم. من درتصمیم گیری در این باره به آمریکا نیاز ندارم.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه چنین لحنی یک لحن جدید در روابط دو سوی آتلانتیک است نوشت: در آمریکا هم زمان تردید در این باره که آیا هنوز آلمان به عملیات مشترک خود با آمریکا در افغانستان پایبند است افزایش پیدا کرده است. حکومت اوباما نیز تلاش می کند این شک را به اطلاع دیگران نیز برساند به گونه ای که فرستاده ویژه اوباما در افغانستان در گفتگویی با دی سایت این طور اظهار کرد که البته موفقیت در افغانستان در علاقه هر دو کشور آلمان و آمریکا است اما آیا آلمانیها این علاقه مشترک را فراموش نمی کنند؟

هالبروک همچنین درخواست وزیر امور خارجه آلمان و بسیاری از سیاستمداران آلمانی مبنی بر برگشت هر چه سریعتر از افغانستان را رد می کند.

فرمانده نیروهای بین المللی ایساف در افغانستان "استنلی مک کریستال" نیز مشارکت عملیات در این کشور را درست قبل از برگزاری نشست لندن در یک نقطه جدایی می بیند.

یک کارشناس آلمانی نیز در این باره اظهار داشته است که اینکه ما این جنگ را می بریم یا می بازیم در 18 ماه آینده مشخص می شود.