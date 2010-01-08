به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجم، وزارت نیرو موظف است در صورت تصویب مجلس، سند بهره برداری آب را برای دارندگان مجوز تخصیص آب و حقابه داران صادر کند.

در این راستا با اطلاع شرکتهای آب منطقه ای به نمایندگی از وزارت نیرو، با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن، مبادله سند آب صورت می گیرد، ضمن اینکه رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

همچنین دولت پیش بینی کرده است که وزارت نیرو به اصلاح تخصیصهای موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکلهای آب‌بران اقدام کند. این اقدام به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.

وزارت نیرو نیز موظف خواهد بود که سالانه یک درصد از حجم مصارف آب را کاهش داده و در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی مورد استفاده قرار دهد.