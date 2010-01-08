مجموعه ورزشی مس در مدت دو سال 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

علی انجم شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل کندی پیشرفت ورزشگاه صنعت مس کرمان گفت: با توجه به لزوم گسترش اماکن ورزشی باید سرمایه گذاری میلیاردی شرکت مس در کرمان برای ساخت ورزشگاه را به عنوان یک موقعیت مطلوب و فرصت مورد استفاده قرار دهیم و تمام تلاش خود را در جهت بررسی دلایل دلسردی پیمانکاران در پروژه های ورزشی و رفع این مشکلات به کار گیریم.

انجم شعاع خاطرنشان کرد: فعال شدن این ورزشگاه برای جوانان کرمان ماهان و جوپار و روستاهای اطراف بسیار حائز اهمیت است و ساخت این ورزشگاه 30 هزار نفری می تواند بسیاری از مشکلات سخت افزاری ورزش در این مناطق را برطرف کند.

فرماندار کرمان عنوان کرد: ساخت ورزشگاه مس در زمینی به وسعت 38 هکتار درسال 86 آغاز شده که به علت مشکلات آب و برق و نداشتن سند و پروانه در سال جاری روند ساخت با کندی مواجه شده است و پس از گذشت دو سال از شروع طرح تنها 35 درصد رشد فیزیکی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکلات مقرر شده است پس از ارائه نقشه های مجموعه به شهرداری پروانه ساخت آن در کمتر از دو ماه به مسئولان شرکت مس تحویل داده شود و تا آن زمان شهرداری همکاری های لازم را با پیمانکاران و مسئولان شرکت مس انجام دهد.

وی اضافه کرد: شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نیز موظف شده اند در کمتر از یک هفته با بازدیدهای کارشناسی شده از محیط مطالعات و تمهیدات لازم را برای سرویس دهی به این مجموعه بکار ببرند و با ارئه طرحی متناسب برای کل مجموعه هفت باغ ظرف مدت دو هفته گزارش این مطالعات را به فرمانداری ارسال کنند و با نگاهی باز با مسئولان شرکت مس همکاری لازم را اعمال دارند.

در این مجموعه 30 هزار نفری تاکنون یک پست برق سیار و پنج خط تلفن تحویل داده شده است.