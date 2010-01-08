حریف مس کرمان از سد رقیب استقلال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان که پنجشنبه شب به اتمام رسید، تیم الهلال در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف الاهلی رفت و موفق شد این تیم را با شکست 3 بریک بدرقه کند.

برای الهلال در این بازی خانگی کریستین ویلهمسون (25)، یاسر القحطانی (68) و تیاگو نیفیس (1+90) گلزنی کردند و تک گل الاهلی نیز توسط حسن الراهب در دقیقه 76 وارد دروازه تیم میزبان شد. برتری مقابل الاهلی تیم الهلال را 41 امتیازی کرد و باعث استحکام جایگاه این تیم در صدر جدول شد. تیم الاهلی نیز با تحمل شکست در این بازی 20 امتیازی ماند و از رده ششم جدول ارتقا پیدا نکرد.

هر دو این تیم‌ها از نمایندگان فوتبال عربستان در فصل 2010 لیگ قهرمانان آسیا هستند. الاهلی در گروه A این مسابقات با تیم‌های الغرافه قطر، الجزیره امارات و استقلال ایران رقابت خواهد کرد و تیم الهلال نیز در گروه D مسابقات با تیم‌های السد قطر، الاهلی امارات و مس کرمان روبه‌رو می شود.

- نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ برتر عربستان به شرح زیر است:

* الهلال 3 - الاهلی یک

* الاتفاق 3 - الرائد صفر

* نجران صفر - الوحده 5

- جدول رده بندی لیگ برتر عربستان به شرح زیر است:

1- الهلال 41 امتیاز - 16 بازی

2- الشباب 35 امتیاز - 16 بازی

3- الاتحاد 29 امتیاز - 14 بازی

4- الوحده 23 امتیاز - 14 بازی

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9- الحزم 16 امتیاز - 14 بازی

10- القادسیه 11 امتیاز - 16 بازی

11- الرائد 7 امتیاز - 15 بازی

12- نجران 7 امتیاز - 16 بازی