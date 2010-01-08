واکنش ذکایی به خبر احتمال تخریب چاپخانه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر چاپ وزارت ارشاد در واکنش به خبر احتمال تخریب چاپخانه مجلس با بیان این مطلب گفت: امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد. پیش از این شایعاتی مبنی بر تخریب این محل شنیده می شد اما گمان نمی کردیم این شایعات به واقعیت تبدیل شوند.

جلال ذکایی تصریح کرد: سالهاست در وزارت ارشاد قصد داریم موزه صنعت چاپ را تاسیس کنیم اما متاسفانه هر ساله ردیف بودجه اجازه این کار را به ما نمی‏دهد. اگر این موزه تاسیس شده بود می توانستیم دستگاههای موجود در این چاپخانه را به عنوان میراث ملی به آن جا منتقل کنیم.

وی با بیان این که حفظ ساختمان چاپخانه از وظایف سازمان میراث فرهنگی است، افزود: تا این لحظه هیچ کدام از مسئولان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در صورت تخریب ساختمان چه اتفاقی برای دستگاهها می افتد اظهار نظری نکرده‌اند اما امیدوارم با درایت هیئت رئیسه اتفاقی نیفتد که بعدها تاسف بخوریم.

به گفته ذکایی چاپخانه مجلس از لحاظ تاریخی هم ردیف کتابخانه مجلس و نیازمند توجهی به همان اندازه است.

مدیر کل دفتر چاپ ارشاد افزود: قطعا مسئولان وزارت ارشاد درباره احتمال تخریب این چاپخانه با نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی صحبت خواهند کرد.





