واکنش حزب الله به هتاکی عربستان به آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، حزب الله لبنان شب گذشته در بیانیه ای هتاکی "محمد العریفی" یکی از شیوخ وهابی عربستان سعودی به آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: برخی رسانه ها طی روزهای اخیر سخنان شوم یکی از شیوخ سعودی به نام محمد العریفی را منتشر کردند که در آن به شیعیان و عقاید و تاریخ آنها توهین شده بود.

در این بیانیه گفته شده است: عریفی با توهین به آیت الله سیستانی عباراتی را به کار برد که اگر انسان ذره ای عقل یا شرف و دین داشت آنها را به زبان نمی آورد.

حزب الله اعلام کرد: ما در برابر این سخنان توهین آمیز تاکید می کنیم که اولا شیعیان نیازی به گواهی و شهادت محمد العریفی و امثال وی درباره اسلام و تاریخ و ایثار و فداکاری خود ندارند و همه سخنان وی به خودش باز می گردد.

دوم اینکه مقام آیت الله سیستانی والاتر از این است که کسی بتواند با این حملات ظالمانه به ایشان یا نقش بزرگ وی خدشه ای وارد کند و دیگر اینکه توهین به وی، توهین به تمامی مراجع، علما، مجاهدین و شهدای ما به شمار می رود و هر گونه اهانتی به شدت محکوم است.

سوم اینکه ما ازمسئولان سعودی می خواهیم مانع ازهتاکی چنین شیوخی شوند که در راستای فتنه انگیزی تلاش می کنند و مسلمانان را به درگیری و جنگ با یکدیگر تحریک می کنند و این اقدام آنها نه تنها خدمت به مسلمانان به شمار نمی رود بلکه خدمت به دشمنان اسلام و امت اسلامی محسوب می شود به ویژه اینکه چنین شیوخی کارمندان رسمی نهادهای دینی هستند و عربستان سعودی باید آنها را تنبیه کند.

خاطرنشان می شود العریفی در خطبه نماز جمعه اخیرش در مسجد البواردی در ریاض با عنوان "داستان حوثی ها" با گستاخی هر چه تمام تر، اظهارات وقیحانه ای را بر ضد آیت الله سیستانی بر زبان راند و بار دیگر پیروان مذهب شیعه اثنی عشری را تکفیر کرد.

وی درخواست برخی طرفها از آیت الله سیستانی را برای میانجیگری به منظور حل بحران داخلی یمن به تمسخر گرفت و مرجع عالیقدر تشیع در عراق را با الفاظ و القاب زشت و زننده مورد خطاب قرار داد تا بار دیگر عمق کینه و خصومت فرقه وهابی با مکتب اهل بیت(ع) و پیروان آن را نشان دهد.