"کلمات" ژان پل سارتر تجدید چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، "کلمات" زندگینامه خودنوشت سارتر تا سن ده سالگی است که بیش از همه با اعترافات روسو مقایسه شده است. این کتاب از دو فصل تشکیل شده که اولین فصل به "خواندن" و دومین به "نوشتن" اختصاص دارد.

"کلمات" کتابی است درباره نویسنده شدن. کشف مرگ، خلاقیت و ریاکاری. "کلمات" شبیه نوشته‌های دیگر سارتر نیست و گاهی به ویژه در فصل دوم به آثار نویسندگان ذهنی نویس رمان نو مانند دوراس و ساروت نزدیک می شود.

نویسنده در پایان کتاب می نویسد: "تا مدتهای مدیدی قلمم را شمشیر فرض می کردم اما اکنون از ناتوانی خودمان با اطلاعم. اما چه اهمیتی دارد. کتاب می نویسم. کتاب خواهم نوشت. کتابها لازمند، کتاب نوشتن در هر حال مفید است. فرهنگ نه چیزی را نجات می دهد و نه کسی را، چیزی را توجیه نمی کند اما محصول بشر است."



"کلمات" که سارتر آن را در پنجاه و نه سالگی به رشته تحریر درآورد شاهکار تحلیل شخصی به شمار می‌آید. این فیلسوف و نویسنده و نمایشنامه‌نویس کودکی خود را با همان صداقت و بصیرت به کار بسته در تحلیل نویسندگان دیگر توصیف کرده است.

پیش از این ترجمه‌ای از این کتاب به قلم امیر جلا الدین اعلم نیز منتشر شده است.