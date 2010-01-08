به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در منامه، حسین امیرعبداللهیان سفیر ایران در منامه دیروز چهارشنبه با امیر خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین در کاخ نخست وزیری این کشور دیدار کرد.

نخست وزیر بحرین در این دیدار بر توجه و اهتمام کشور و دولت بحرین بر توسعه روابط برادرانه فیمابین رهبری و مردم دوکشور دوست و نگرش آن به افزایش سطح همکاریهای فیمابین دو کشور بویژه در عرصه های همکاری اقتصادی و تجاری در جهت خیر و منفعت و مصالح دو کشور و دوملت دوست و برادر تاکید نمود.

نخست وزیر بحرین ضمن تاکید بر مسئولیت کشورهای منطقه برای امنیت و ثبات منطقه خواستار اهتمام به ایجاد فضای خوش بینی، انسجام وهمدلی و تداوم ارتباطات و هماهنگی مشترک بین کشورهای منطقه شد.

وی گفت: دشمنان بدنبال تفرقه افکنی بین کشورهای منطقه می باشند وامنیت و ثبات نیز دشمنان زیادی دارد.

این مقام بحرینی همچنین بر اهمیت ایجاد امنیت و تحقق یافتن ثبات در منطقه به گونه ای که ملتهای آن بتوانند در آسودگی خاطر به توسعه در کشورهای خود بپردازند اشاره نمود و تاکید کرد: مسئولیت امنیت و ثبات منطقه در درجه اول برعهده کشورهای منطقه است و چنین امری مستلزم همکاری بین کشورهای منطقه جهت دور نمودن جنگها و درگیریها و عوامل بحران زا و پایبندی به سیاستهای حسن همجواری و زندگی مشترک در کنار یکدیگر در این منطقه مهم و حیاتی از جهان می باشد.

وی براهمیت افزایش دیدار مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با مقامات کشورهای منطقه و ایجاد فضای خوش بینی، انسجام وهمدلی و تداوم ارتباطات و هماهنگی مشترک فیمابین در مسایل منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام کشورهای منطقه تاکید نمود تا همه کشورهای منطقه نسبت به آینده آن مطمئن گردیده ودر جهت تحقق یافتن منافع و ثبات خود تلاش نمایند.

حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با مروری بر روابط دوجانبه، مسایل منطقه ای و بین المللی، بر اهمیت رایزنی و گفتگو تاکید نمود و همکاری دسته جمعی منطقه ای را مناسب ترین روش برای ایجاد ثبات و آرامش و پیشرفت و توسعه دانست.

سفیر ایران با اشاره به مواضع مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه ای و بین المللی، سیاست تهران را در قبال همسایگان خود بویژه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و از جمله بحرین روبه رشد دانست و به ظرفیت های فراوان منطقی که تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته است، اشاره کرد.