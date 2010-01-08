کار توزیع انشعاب گاز به مردم ایرانشهر بزودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، درویش نارویی پیش از ظهر جمعه در بازدید از روند اجرایی لوله گذاری گاز در ورودی شهر ایرانشهر، با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح بزرگ و ملی در سفر اول هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان، با اعتبار دو هزار و 900 میلیارد تومان و به طول 902 کیلومتر آغاز شده است، اظهار داشت: بزودی کار توزیع انشعاب گاز به مردم ایرانشهر آغاز می شود.

فرماندار ایرانشهر با اعلام اینکه، مردم ایرانشهر در دهه فجر سال جاری از نعمت گاز بهره مند می شوند، افزود: عملیات شبکه داخلی خطوط گاز در شهر ایرانشهر در چهار مرحله آغاز شده که مرحله اول ان به اتمام رسیده و سه مرحله دیگر در حال اجراست.

مسئول بهره برداری شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید عنوان کرد: 400 کیلومتر در سطح شهر ایرانشهر لوله گذاری گاز انجام خواهد شد که تاکنون 80 کیلومتر آن لوله گذاری شده و مابقی تا پایان سال به اتمام می رسد.

حسن پور خاطرنشان کرد: برای اجرای شبکه لوله گذاری گاز در ایرانشهر 30 میلیارد تومان اختصاص یافته است.