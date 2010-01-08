75 درصد مسکن روستایی گلستان غیرمقاوم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی زمانی نژاد شامگاه پنجشنبه در شورای مسکن استان در گرگان افزود: باید با همکاری بانکها و بخشهای مختلف این طرح در استان اجرایی شود تا مشکلات فراروی برطرف شود.

وی اظهار داشت: در مجموع در کشور سالانه باید 200 هزار واحد مسکونی نوسازی شود که سهم گلستان از این تعداد حدود هشت تا 10 هزار واحد است.

وی خاطرنشان کرد: تا سال جاری 41 هزار و 500 قرارداد برای نوسازی واحدهای مسکن روستایی استان منعقد شد که از این تعداد هشت هزار واحد در سال قبل نوسازی شد.

زمانی نژاد، سهمیه سال جاری استان را برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی، هشت هزار واحد اعلام کرد و گفت: این طرح در دست اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بیان داشت: علاوه بر بازسازی واحدهای مسکن روستایی، ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز بر عهده این بنیاد است.

وی با بیان اینکه 16 شهر استان زیر 25 هزار نفر جمعیت دارد، عنوان کرد: تاکنون قرارداد ساخت هزار و 710 واحد منعقد شده است.