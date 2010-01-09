برنامه وزارت بهداشت برای تولید داروهای بیوتکنولوژی برای بیماریهای خاص

دکتر ابراهیم شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های وزارت بهداشت برای تولید دارو ویژه بیماران خاص و فاکتورهای اختصاصی درمانی گفت: طی سه سال اخیر عزم جدی برای تولید این داروها صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: ما در وزارت بهداشت با توجه به رشد بخش بیوتکنولوژی دارویی در صنعت داروسازی و دانشگاههای علوم پزشکی برنامه داریم.

شیبانی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که برخی از داروهای بیماران خاص که هنوز در کشور تولید نشده است را در داخل تولید کنیم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد صنعت داروسازی و حرکت به سمت مزیت های اختصاصی کشور در تولید داروهای بیماران خاص در داخل گفت: برنامه ریزی در برخی از صنایع داروسازی برای تولید داروهای ضد سرطان انجام گرفته و این نشان می دهد که صنعت داروسازی به دنبال مزیت ها است.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: دانشگاهها و صنعت داروسازی دارای امتیازات و امکانات مناسب در این زمینه هستند و برنامه لازم برای تولید این دسته از داروها انجام شده است.