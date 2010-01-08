به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه اوزاکا نشان دادند که تمام ژنهای انسان متعلق به خود وی نیست بلکه بخش قابل توجهی از این ژنوم (حدود 8 درصد) تکه ای از یک ویروس است. به خصوص این ژنها متعلق به یک گروه قدیمی از ویروسهایی هستند که میلیونها سال قبل به ژنوم انسان حمله کرده اند.

این محققان برای دستیابی به این نتایج، نمونه DNA انسان و سایر پستانداران شامل فیلها، جوندگان و میمونها را بررسی کردند.

درون زایی سازی (endogenization) به همانند سازی توالی ژنتیکی خارجی در ژنوم میزبان گفته می شود و زمانی اتفاق می افتد که ژنهای ویروسی در کروموزمهای سلولهای تولید مثل ادغام شوند. به این ترتیب این DNA بیگانه می تواند از والدین به فرزندان منتقل شده و کاملا وارد ژنوم میزان شود.

یکی از این ویروسها "برناویروس" نام دارد که به نظر می رسد نام خود را از شهر برن آلمان گرفته است. در حقیقت در سال 1885 این ویروس به صورت یک اپیدمی وارد این شهر شد.

این ویروس به مغز بعضی از پرندگان و پستانداران و به خصوص اسب و گوسفند آسیب می رساند و علاوه بر این می تواند انسان را هم آلوده کند. کد ژنتیکی این ویروس به تازگی شناسایی شده است.

براساس گزارش نیچر، این محققان 234 ژنوم را بررسی کردند و توالیهای مشابهی از ژنوم برناویروس را در پستانداران مختلف پیدا کردند. اطلاعات به دست آمده نشان داد که "درون زایی سازی" ژنوم این ویروس در گونه های مختلف پستانداران و بین 40 میلیون تا کمتر از 10 میلیون سال قبل ایجاد شده است.

این دانشمندان شباهتهای زیادی را میان ژنی که نوکلئوپروتئین ویروسی را رمزگذاری می کند و دو ژن انسان به نامهای EBLN-1 و EBLN-2 پیدا کردند.

نتایج این کشف می تواند اطلاعات جدیدی را در تائید این فرضیه که بیماریهایی مثل اسکیزوفرنی در اثر یک حمله ویروسی قدیمی در انسان ایجاد شده است ارائه کند.