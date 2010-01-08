به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به افتتاح رسمی فاز اول خط لوله دوم گاز وارداتی ترکمنستان با بیان اینکه با ساخت این خط لوله 35 کیلومتری در مدت 100 روز امکان افزایش واردات گاز طبیعی از میدان دولت آباد ترکمنستان تا سقف 6 میلیارد متر مکعب در سال فراهم می شود، گفت: هم اکنون از خط لوله اول گاز ایران ترکمنستان 8 میلیارد متر مکعب گاز وارد می شود که پیش بینی می کنیم با تکمیل ساخت خط لوله دوم میزان حجم واردات گاز از ترکمنستان به 14 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه هم اکنون سهم ایران از تجارت جهانی گاز طبیعی حدود 2 درصد است، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم بخشی از گاز وارداتی ترکمنستان به کشورهای آسیای میانه، ترکیه و اروپا صادر شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام گرفته برای افزایش سهم ایران در تجارت جهانی گاز 10 درصد، بیان کرد: با افزایش واردات گاز از ترکمنستان تا سقف 20 میلیارد متر مکعب در سال، تا سه سال آینده سهم ایران نیز در تجارت جهانی گاز بین 7 تا 8 درصد افزایش می یابد.

مصرف گاز خانگی معادل کل اروپا

به گزارش مهر، معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت تولید گاز ایران به 520 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات پیش روی توسعه صنعت گاز افزایش مصرف در بخش های خانگی تجاری در 5 ماهه پایانی سال است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در 5 ماهه پایانی سال مصرف گاز در بخشهای خانگی تجاری 70 درصد افزایش می یابد، یادآور شد: این میزان مصرف گاز معادل مصرف کل کشورهای اروپایی است.

اوجی با اشاره به اینکه در 7 ماه نخست سال متوسط مصرف گاز بخش خانگی تجاری 70 تا 90 میلیون متر مکعب در روز است، تبیین کرد: در 5 ماهه پایانی سال متوسط مصرف در این بخشها به 420 میلیون متر مکعب افزایش می یابد که در این صورت مجبوریم محدودیتهایی در تامین گاز نیروگاهها و صنایع ایجاد کنیم.

به گفته مدیر عامل شرکت گاز در بخش نیروگاهی در 7 ماه نخست سال 170 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی به این بخش تحویل می شود اما در ماههای سرد سال برای تامین گاز این واحدها مجبوریم سوخت مایع را جایگزین کنیم.

راه اندازی اولین طرح ذخیره سازی گاز ایران تا اردیبهشت 89

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه اولین طرح ذخیره سازی گاز طبیعی ایران در مخزن سراجه قم تا اردیبهشت ماه سال آینده راه اندازی می شود، گفت: پیش بینی می کنیم با نصب و راه اندازی تربو کمپروسور تزریق گاز تا اسفند ماه امسال امکان تزریق و برداشت گاز طبیعی از این مخزن وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مخزن سرجه از ظرفیت ذخیره سازی 3.3 میلیارد متر مکعب گاز برخوردار است، بیان کرد: پیش بینی می شود در فاز اول راه اندازی این طرح در شش ماهه نخست سال 5 تا 7 میلیون متر مکعب در روز گاز تزریق و در ماههای پایانی سال 7 تا 10 میلیون متر مکعب گاز برداشت کند.