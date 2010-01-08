به گزارش خبرنگار مهر، جیمز کامرون، کاترین بیگلو، کوئنتین تارانتینو، جیسن ریتمن و لی دنیلز برای دریافت جایزه اتحادیه کارگردانان آمریکا رقابت می‌کنند که برنده شصت و دومین دوره آن روز 30 ژانویه در لس آنجلس معرفی می‌شود.

این پنج فیلمساز به ترتیب برای فیلم‌های سینمایی "آواتار"، "جعبه درد"، "لعنتی‌های بی آبرو"، "بالا در آسمان"و "پرشس" نامزد دریافت معتبرترین جایزه کارگردانی سینمای آمریکا شده‌اند. تیلر هکفورد رئیس اتحادیه کارگردانان آمریکا اسامی نامزدهای این دوره را اعلام کرد.

جایزه اتحادیه کارگردانان معمولا بهترین معیار برای معرفی نامزدها و برنده نهایی جایزه اسکار است. بسیاری از اعضای این اتحادیه در آکادمی اسکار هم حق رای دارند و از سال 1948 که اتحادیه کارگردانان از برترین فیلمسازان سال تقدیر می کند، فقط در شش دوره برنده نهایی جایزه این اتحادیه نتوانسته جایزه اسکار را هم ببرد.

آخرین بار در سال 2002 بود که راب مارشال برای فیلم سینمایی موزیکال شیکاگو جایزه اتحادیه کارگردانان آمریکا را برد، اما رقابت برای کسب جایزه اسکار را به رومن پولانسکی و فیلم سینمایی پیانیست واگذار کرد. از دیگر نکات جالب فهرست امسال رقابت کامرون با همسر سابقش بیگلو برای کسب جایزه بهترین کارگردان سال است.

کامرون 12 سال قبل برای "تایتانیک" این جایزه را برده، اما بیگلو، دنیلز و ریتمن نخستین بار نامزد دریافت آن شده اند. تارانتینو هم سال 1994 برای داستان عامه پسند نامزد دریافت این جایزه شده بود.کامرون سال 1998 بعد از بردن جایزه از اتحادیه کارگردانان آمریکا در مراسم اسکار هم جایزه بهترین کارگردان را برای تایتانیک برد. سال گذشته دنی بویل با میلیونر زاغه نشین کارگردان برگزیده هر دو مراسم شد. کامرون و بیگلو برای جایزه گلدن گلوب هم رقابت می کنند.

دنیلز بعد از جان سینگلتن دومین فیلمساز سیاهپوست است که برای جایزه اتحادیه کارگردانان آمریکا نامزد می شود و بیگو بعد از لینا ورتمولر، جین کمپیون و سوفیا کوپولا چهارمین فیلمساز زن است که به این افتخار می رسد. امسال جایزه یک عمر فعالیت به نورمن جویسن اهدا می شود.