سرپرست دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر نسرین سلطانخواه خطاب به دکتر نقشینه آمده است: " نظر به اهمیت ارتباط منسجم و مستقیم و تبادل نظر و مشورت گسترده بنیاد ملی نخبگان با صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان ایرانی در داخل و خارج کشور و استفاده از نظرات، پیشنهاها و مشارکت این سرمایه های ارزشمند ملی و پیگیری آن در قالب طرحها و برنامه های ابتکاری و موثر و با توجه به مراتب دانش و تعهدی که از آن برخوردار هستید جنابعالی به عنوان سرپرست دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان منصوب می شوید".

امید نقشینه ارجمند دارای مدرک دکتری تخصصی ریاضی محض از دانشگاه صنعتی شریف است.

کسب مدال طلای کشوری المپیاد دانش آموزی ریاضی در سال ۱۳۷۲، مدال طلای کشوری المپیاد دانش آموزی کامپیوتر در سال ۱۳۷۲، مدال برنز جهانی المپیاد دانش آموزی ریاضی در سال ۱۹۹۴ و رتبه سوم مسابقات ریاضی انجمن ریاضی در سال ۱۳۷۴در کنار کسب رتبه دانشجوی برگزیده مقطع کارشناسی و رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد در سال ۱۳۷۷ بخشی از سوابق وی است.