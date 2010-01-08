  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

با حکم رئیس بنیاد ملی نخبگان /

سرپرست دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان منصوب شد

سرپرست دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان منصوب شد

معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان طی حکمی دکتر امید نقشینه ارجمند را به سمت سرپرست دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر نسرین سلطانخواه خطاب به دکتر نقشینه آمده است: " نظر به اهمیت ارتباط منسجم و مستقیم و تبادل نظر و مشورت گسترده بنیاد ملی نخبگان با صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان ایرانی در داخل و خارج کشور و استفاده از نظرات، پیشنهاها و مشارکت این سرمایه های ارزشمند ملی و پیگیری آن در قالب طرحها و برنامه های ابتکاری و موثر و با توجه به مراتب دانش و تعهدی که از آن برخوردار هستید جنابعالی به عنوان سرپرست دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان منصوب می شوید".

امید نقشینه ارجمند دارای مدرک دکتری تخصصی ریاضی محض از دانشگاه صنعتی شریف است.

کسب مدال طلای کشوری المپیاد دانش آموزی ریاضی در سال ۱۳۷۲، مدال طلای کشوری المپیاد دانش آموزی کامپیوتر در سال ۱۳۷۲، مدال برنز جهانی المپیاد دانش آموزی ریاضی در سال ۱۹۹۴ و رتبه سوم مسابقات ریاضی انجمن ریاضی در سال ۱۳۷۴در کنار کسب رتبه دانشجوی برگزیده مقطع کارشناسی و رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد در سال ۱۳۷۷ بخشی از سوابق وی است.

کد مطلب 1013309

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها