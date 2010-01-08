ششمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش به مدت 4 روز از 21 تا 24 دی ماه سالجاری در فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع در منطقه آزاد کیش برگزار می شود.

در این گردهمایی تاکنون بیش از 260 شرکت داخلی و 4 شرکت بین المللی از 13 کشور امارات، هند، تایوان، رومانی، اتریش، کره جنوبی، دانمارک، انگلیس، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند و فرانسه با هدف معرفی آخرین تولیدات و دستاوردهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق حضور یافته اند.

بر اساس برآوردهای انجام گرفته تعداد شرکتهای حاضر در این گردهمایی 4 روزه نسبت به دوره گذشته حدود 30 درصد افزایش را نشان می دهد.

