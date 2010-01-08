لزوم توجه ویژه به بودجه دستگاه قضائی کشور

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر به کمبودهای مالی دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: مراجع قضائی به ویژه در شهرستانها با کمبودها و مشکلاتی مواجه هستند که امیدواریم فکر اساسی برای این کمبودها اندیشیده شود.

در سال جاری 28 درصد اعتبارات بخش عمرانی، 50 درصد اعتبارات سازمان بازرسی کل کشور و 30 درصد اعتبارات سازمان زندانها کاهش یافت و بودجه کل قوه قضائیه نسبت به بودجه سال قبل 1.4 درصد کاهش یافت در حالی که بودجه وزارتخانه هایی همچون وزارت کشور، امور خارجه و همچنین نیروی انتظامی بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

مسئولان دستگاههای تابعه قوه قضائیه معتقدند که اگر فکر اساسی برای بودجه قوه قضائیه نشود خدمات رسانی قضائی با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفتگو با مهر بر اجرای دقیق سیاستهای اصل 44 تاکید کرد و گفت: اجرای این سیاستها که مورد تاکید مقام معظم رهبری است با هماهنگی سه قوا و به خصوص قوه قضائیه میسر خواهد شد.

نماینده مردم بروجرد به روند مطلوب توسعه قضائی در کشور اشاره کرد و گفت: باید با تاکید بر قانونگرایی و نظارت بر اموری که توسعه قضائی را به دنبال دارد به روند توسعه قضائی کمک کرد.

ثروتی تصریح کرد: بر کمبود اعتبارات دستگاه قضائی واقف هستیم لذا باید این امر مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا این دستگاه به لحاظ جایگاه حساس و ویژه در انجام وظایف و برنامه ها با مشکل مواجه نشود.