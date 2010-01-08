مهدی مسعودشاهی به خبرنگار مهر گفت: 81 فیلم به دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر رسیده که از میان این آثار 80 درصد بازبینی شده و هیئت انتخاب به زودی فهرست نهایی را انتخاب میکند. تعدادی از فیلمها را همراه هیئت انتخاب دیدم که آثاری قابل قبول بودند.
وی افزود: امسال شاهد حضور پرقدرت فیلمسازان جوان با آثاری درخشان در جشنواره هستیم که نشان دهنده قابلیتهای سینمای ایران است، حضور این فیلمسازان به بخش فیلمهای اول و دوم رونق میدهد. فیلمسازان نسل قبل هم با فیلمهای ویژه به این جشن ملی میآیند و جمع این تجربهها فضایی جذاب به جشنواره امسال میدهد.
مسعودشاهی ادامه داد: به سینماگران تبریک میگویم که ظرفیتهای بالای این سینمای پویا و باطراوت را با فیلمهایشان به رخ کشیدند و امیدوارم مخاطبان جشنواره از این فیلمها استقبال کنند، بازیگری، فیلمبرداری و رفتن به سمت مضامین تازه از ویژگیهای فیلمهای جشنواره بیست و هشتم است.
دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: تعداد میهمانان خارجی این دوره جشنواره قابل توجه است که به زودی و طبق برنامه اعلام میشوند، در بخش بینالملل هم با رونق و تنوع فیلم مواجه هستیم. دیروز در جلسهای همراه با آقای سیداحمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد فارابی، مسئولان کمیتههای مختلف جشنواره، مسئولان برج میلاد و آقای حسن نجاریان قائم مقام بنیاد فارابی از امکانات برج میلاد و سالنها بازدید کردیم دوستان در تلاش هستند تا جشنواره امسال با بهترین شرایط برگزار شود.
وی افزود: تلاش رسانهها برای بازتاب اخبار جشنواره و پوشش منصفانه تلاشهای سینماگران و مدیران سینمایی برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره بیست و هشتم قابل تقدیر است. امیدوارم امسال همه ما در کنار یکدیگر روزهای خوبی را در جشنواره بگذرانیم و ثمره این تلاشها را به شکلی مثبت و موثر ببینیم.
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