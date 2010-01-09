حلقه های تزانزیت خارجی گلستان از هم گسسته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کامیون داران که رکن مهمی را در ترانزیت خارجی تشکیل می دهند با مشکلات عدیده ای روبرو هستند که رفع این مشکلات از خواسته های اساسی آنها است.

نبود جاده ارتباطی مناسب، تاخیر در ترخیص کالا، نداشتن استراحتگاه و امکانات رفاهی در مبادی گمرکی، حمایت نشدن و نبود برنامه از جمله مشکلاتی است که این دسته از آن گلایه مند هستند.

وجود این مشکلات درحالی است که در 9 ماه گذشته بیش از 31 میلیون و 657 هزار و 431 کیلوگرم از گمرک مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارجی تردد داشتند که تمامی این مبادلات از طریق سیستم حمل و نقل جاده ای و کامیون صورت گرفته است.

ترانزیت خارجی دوهزار و 171 دستگاه کامیون تحت رویه ترانزیت خارجی از گمرک مرزی اینچه برون، لزوم برنامه ریزی برای رفع مشکلات فعالان بی نام و نشان این صنعت را ضروری می سازد.

بیشترین مشکلاتی که جمعی از رانندگان کامیون در امر ترانزیت خارجی در گلستان مطرح می کنند مربوط به گمرک کشور ترکمنستان بوده که نیاز است برنامه ریزی و متولیان استانی برای رفع مشکلات این بخش رایزنیهای لازم اتخاذ کنند.

یک راننده کامیون که از گمرک مرزی اینچه برون به مقصد ترکمنستان در امر ترانزیت خارجی فعالیت دارد، از نداشتن جاده ارتباطی ترانزیتی مناسب در این بخش گلایه مند است.

ایوب گلدی معتقد است: جاده ترانزیتی ترکمنستان فاقد علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی بوده که موجب بروز مشکلات فراوانی برای فعالان این صنعت شده است.

وی اظهار داشت: سختگیریهایی که در گمرک ترکمنستان نسبت به کامیونداران و ترانزیت اعمال می شود، مشکلات را شدت بخشیده است.

وی خاطرنشان کرد: گمرک فقط پشتیبان تجار و بازرگانان بوده و به کامیونداران توجهی ندارد که باید برای حمایت از این قشر نیز برنامه ریزی شود.

راننده دیگری از طولانی شدن زمان تخلیه و بارگیری کالا در گمرکات گلستان انتقاد کرد و گفت: اکنون حدود یک هفته در گمرک مرزی اینچه برون معطل هستم تا کالایمان تخلیه شود و معطل شدن در گمرک خسارتهای مالی فراوانی را وارد می کند.

اکرمی اظهار داشت: انبارهای گمرک گلستان ظرفیت کالای جدید را ندارد و تاوان این نداشتن ظرفیت را کامیونداران پرداخت می کنند و باید روزها در نوبت ترخیص کالا بمانند.

این راننده نداشتن استراحتگاه و کمپینگ اقامتی در داخل گمرک برای استراحت کامیونداران را از دیگر مشکلات دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان به این بخش شد.

راننده دیگر به مشکل کمبود سوخت اشاره و اضافه کرد: حدود 400 لیتر سهمیه گازوئیل برای کامیونداران در نظر گرفته شد که این میزان کم است.

وی از کم توجهی متولیان امر برای رفع مشکلات فراروی کامیونداران گله و تاکید کرد: گمرک و پایانه ها باید توجه بیشتری به فعالان صنعت حمل و نقل و ترانزیت داشته باشند.

درحالیکه که کامیونداران به مشکلاتی نظیر نبود استراحتکاه و طولانی بودن زمان ترخیص کالا اشاره می کنند، مدیرکل گمرکات گلستان معتقد است، گمرک محل عبور و تردد بوده و ساخت امکانات رفاهی در گمرکات برای کامیونداران مغایر با قانون است.

شهریار شهریاری افزود: بحث توقف طولانی در گمرک بسیار استثنایی است و علاوه بر آن در حاشیه گمرک اینچه برون محلی برای استراحت و امکانات رفاهی وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: گمرکات استان دوهزار و 200 متر مربع انبار مسقف دارد که اکنون دو هزار تن کالا نظیر برنج در آن وجود دارد و ظرفیت انبارهای این گمرکات پر است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که کالایی مانند برنج برای ترخیص نیاز به دو مجوز دارد و با توجه به پروسه زمانی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای صدور مجوز بهداشتی این محصول صرف می شود، ترخیص آن تاحدی طولانی است.

به گفته شهریاری، درحال حاضر صدور مجوز ترخیص برای محصول برنج در گمرکات استان از سوی مقامات ذیربط بین 20 روز تا یک ماه طول می کشد که این زمان باید به پنج روز تا یک هفته کاهش یابد.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: باتوجه به رایزنیهایی که با گمرکات ترکمنستان شده، مقرر شد در رفع برخی مشکلات موجود همکاری لازم اعمال شود.

به هر روی وجود مشکلات فراوان فراروی ترانزیت خارجی در گلستان موجب دلسردی فعالان این بخش شده و برای افزایش میزان ترانزیت خارجی، رفع مشکلات، برنامه ریزی و حمایت همه جانبه از فعالان این صنعت از جمله راهکارهاست.

چهار مبادی گمرکی شامل پایانه صادراتی گنبد و گرگان، گمرک مرزی اینچه برون و بندرترکمن در گلستان فعالیت دارد که 49.75 درصد صادرات از گمرک اینچه برون، 12.99 درصد از گمرک بندرترکمن، 13.62 درصد از پایانه صادراتی گرگان و 23.64 درصد از پایانه صادراتی گنبد صادر شده است.