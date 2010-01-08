دیدار شهرداری بندرعباس و شاهین اهواز لغو شد

سید محمد بنی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این خبر گفت: دیدار شهرداری بندرعباس و شاهین اهواز از سری مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور هفته دوازدهم که قرار بود روز جمعه ساعت 14 برگزار شود بنا بر اعلام فدراسیون به علت عدم حضور تیم میهمان در شهر بندرعباس لغو شد.

بنی هاشمی خاطرنشان کرد: به رغم آمادگی، هماهنگی و برنامه ریزی هیئت فوتبال هرمزگان و بلیط فروشی و حضور نیروی انتظامی این بازی از سوی فدراسیون لغو و نتیجه مسابقه طبق نظر فدراسیون فوتبال در آینده اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: خبر لغو این دیدار ساعت 12:15 امروز طی تماس تلفنی هیئت فوتبال هرمزگان با یکی از مسئولان اجرایی فدراسیون به این هیئت اعلام شد.