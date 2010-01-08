اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این احکام با تصویب اعضای شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی مهندس حمید بقایی سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شده است.

در مراسم معارفه اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش که در حضور کریمی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، معاونین و مدیران کل سازمان منطقه آزاد کیش و سید محمودرضا حسینی معاون برنامه ریزی و هماهنگی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد از زحمات علیرضا سمسارزاده و مهدی چمن زاد اعضای سابق این هیأت مدیره تقدیر و تشکر بعمل آمد.

حسین فاضلی از مدیران موفق و با سابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، هم اکنون معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد و فریدون انتظاری نیز از مدیران فعال در وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه بوده است.