- مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور روحانیون گفت: روحانیون مستقر برای ارتقای سطح آگاهی نیازمند اعزام به فرصتهای مطالعاتی هستند. حجت⁮الاسلام عباس اسکندری در جمع روحانیون مستقر استان اظهار داشت: برخی از روحانیون مستقر در روستاها در امر تبلیغ موفقیتهای چشمگیری کسب کرده⁮اند و از استعدادهای فراوانی برخوردارند که اگر قرار باشد فقط در روستاها بمانند در حق آنها جفا می⁮شود. وی ادامه داد: این افراد باید در شهرکهای اطراف شهرهای بزرگ فعالیت کنند تا شعاع بیشتری در پرتو تبلیغ آنها قرار گیرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: محتوای فرهنگ باید معنای الوهیت داشته باشد. حجت الاسلام حمید عظیمی اظهار داشت: پیشرفت علم و تکنولوژی بدون توجه به جنبه فرهنگی و معنوی آن مصداق به دست گرفتن سلاحی بدون ضامن است و در جامعه امروز برغم سبقه فرهنگی انقلاب اسلامی، توجه به بخش فرهنگ در درجه دوم و سوم فعالیتهای قوای سه گانه قرار دارد.

- مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مساجد محور فعالیتهای تبلیغی است، گفت: تعداد چهار هزار و 600 روحانی در قالب روحانی مستقر و طرح هجرت بلند مدت در سراسر کشور مشغول تبلیغ هستند. حجت الاسلام حسن رقیمی خاطرنشان کرد: از این تعداد هزار و 800 نفر روحانی مستقر و دو هزار و 800 نفر روحانی طرح هجرت بلند مدت هستند.

- استاندار اردبیل گفت: سند راهبردی فرهنگی برای نخستین بار در کشور در استان اردبیل در حال انجام است. منصور حقیقت‌پور در نشست مشورتی با علما و روحانیون اردبیل در مجتمع فدک این شهر اظهار داشت: تغییرات فرهنگی باید در بستر نرم و کند اتفاق بیفتد به طوریکه در حال حاضر سند راهبردی فرهنگی استان اردبیل برای نخستین بار در کشور در استان اردبیل در حال انجام است و این سند به بررسی از سوی کارشناسان، علما، روحانیون و صاحب‌نظران نیاز دارد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در جلسه کمیته قرآن و نهج البلاغه ستاد دهه فجر استان زنجان گفت: در ایام الله دهه فجراز حرکتهای خودجوش مردمی حمایت می شود. حجت الاسلام علی دشتکی با اعلام این خبر افزود: برگزاری جمع خوانی 10 هزار نفری قرآن در استان زنجان از جمله برنامه های پیشنهادی در کمیته قرآن و نهج البلاغه ستاد دهه فجر استان بود که با استقبال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان بر ضرورت تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی جهت ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در کشور تاکید کرد. حجت‌الاسلام سیدشکرالله زندوی ضمن تاکید بر کافی نبودن فعالیتهای انجام شده در راستای توسعه فرهنگ قرآنی در ایران که کشوری اسلامی است، افزود: انقلاب اسلامی ایران 30 سال پیش با تمسک به قرآن به پیروزی نائل آمد اما متاسفانه بعد از گذشت سالها با وجود فعالیتها و تلاشهایی که در عرصه‌های قرآنی انجام شده است در این برهه از زمان، گستره این فعالیتها جهت توسعه فرهنگ ناب قرآن کریم قابل قبول و درخور نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: هر سال از یک چهره علمی، فقهی و حوزوی برجسته این استان تجلیل می شود که در این زمینه، امسال کنگره آیت الله حاج میرزا احمد دشتی در روزهای 13 و 14 اسفندماه به مدت دو روز در شهرهای بوشهر و خورموج برگزار خواهد شد. حجت الاسلام علی نعمت اللهی در نشست هماهنگی برگزاری کنگره حضرت آیت الله حاج میرزا احمد دشتی گنخکی در فرمانداری خورموج مرکز شهرستان دشتی افزود: مقدمات برگزاری این کنگره از فروردین ماه آغاز و تاکنون پنج کمیته پشتیبانی، فرهنگی، روابط عمومی و تبلیغات، اجرای مراسم و کمیته علمی و فرهنگی برای برگزاری این کنگره فعال شده است و استقبال حوزه علمیه قم و نجف برای ارایه مقاله و شرکت در این همایش چشمگیر است.