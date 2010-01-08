توطئه های دشمنان علیه مسلمانان بدلیل گرایش جهان به اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با بیان اینکه ایران اسلامی کنونی ایرانی عزتمند و مقتدر است، افزود: امروز ایران اسلامی به عنوان خاستگاه اسلام محمدی و اسلام واقعی جایگاه ارزشمندی را در جهان، اسلام و دنیا دارد.

وی نگاه ملتهای جهان را به ایران نگاهی مبتنی بر عزت و اقتدار دانست و یادآور شد: امام خمینی(ره) با انقلاب سال 57 خود خدمت بزرگی را به اسلام و مسلمانان جهان در همه عرصه ها انجام داد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به توطئه های استکبار جهانی علیه اسلام و مسلمانان این فرآیند را ناشی از شکست و اضمحلال دنیای غرب در خصوص روند رو به رشد گرایش به اسلام در جهان دانست و ادامه داد: ایران اسلامی به عنوان خاستگاه اصلی اسلام و مذهب تشیع باید صدای بلند و رسای اسلام واقعی در جهان باشد.

حجت الاسلام واعظی در ادامه عشق و ارادت به اباعبدالله الحسین (ع) و ائمه اطهار را به عنوان کلید اساسی و تاثیرگذار اقتدار مسلمانان در جهان دانست و افزود: باید نسل امروز و آینده با سیره و روش زندگانی ائمه اطهار و فلسفه قیام اباعبدالله الحسین (ع آشنا شوند و نسل آینده نباید از این امر غافل شود.

وی همچنین رحلت جانگذار عالم ربانی آیت الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفت و یادآور شد: ایشان حق بزرگی بر گردن مسلمانان دارند و در توسعه و تبیین ارزشهای اسلامی زحمات فراوانی کشیدند.