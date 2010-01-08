ملت ایران اجازه تعرض و اهانت به حریم ولایت را نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی در خطبه های پیش از نماز جمعه عبادی و سیاسی اراک افزود: افرادی که به هر دلیل فریب دشمن را خورده و اقدامات و اعمالی را مرتکب شدند که نظام را مورد رنجش قرار داد در صورتی که از اشتباهات خود پند بگیرند مورد عفو و رافت نظام اسلامی قرار گرفته و بخشوده خواهند شد که این افراد باید هر چه سریعتر و تا زمان وجود دارد از این فرصت بهره مند شوند.

رجایی با اشاره به اینکه دفاع از حریم ولایت وظیفه همه مردم است، تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری روحانیت و مرجعیت شیعه به پیروزی دست یافت و این مردم همواره قدردان روحانیت و مرجعیت شیعه هستند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید با کسانی که بر خلاف رهنمودها و فرامین رهبری و با وجود همه فرصت های داده شده نسبت به تخریب نظام اقدام می کنند برخورد جدی صورت دهد، اظهار داشت: باید برای حفظ وحدت و یکپارچگی نظام با کسانی که اقدام به فتنه گری می کنند قاطعانه برخورد کند.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به جلسه مشترک مقامات ارشد اجرایی، مجلس و قضایی استان با معاون اول رئیس جمهور طی هفته گذشته گفت: در این نشست موضوعات آلودگی هوای اراک و ساماندهی معضلات صنعت بررسی شد و تصمیمات مهمی در این خصوص اتخاذ شد.

رجایی اضافه کرد: دراین نشست به مشارکت مالکان خصوصی صنایع اراک نظیر آونگان، شرکت صنایع و ایرالکو در حل معضلات این صنایع تاکید شد و مقرر شده که جلسات کارشناسی برای حل این مشکلات در آینده نزدیک تشکیل شود.

وی در ادامه گفت: با تصویب نهایی طرح هدفمندی یارانه ها که از طرح های مهم اجرایی دولت است، همه باید در مقام اجرا یاریگر باشیم و از این فرصت برای توسعه کشور و اصلاح ساختار اقتصادی بیمار کشور بهره ببریم.