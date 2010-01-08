مردم با حضور گسترده در صحنه همواره توطئه دشمنان را خنثی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه موقت شهر رشت در خطبه های این هفته با اعلام اینکه 19 دی ماه سال 1356 و 9 دی ماه سال جاری نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است، افزود: همانگونه که در 19 دی ماه سال 1356 مردم قم در دفاع از امام خمینی (ره) حماسه آفریدند، در 9 دی ماه امسال نیز مردم ایران در دفاع از امام، رهبر و انقلاب اسلامی با حضور پرشکوه خود حماسه بزرگ خلق کرده و نقطه عطف دیگری آفریدند.

وی ادامه داد: در 9 دی ماه امسال مردم با تمام وجود به صحنه آمدند که این امر برای افراد مردد، دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنها اتمام حجت بود تا بدانند مردم پشت سر رهبر و ولی فقیه ایستاده اند و تا پای جان از انقلاب اسلامی دفاع می کنند.

پوررضا همچنین با اشاره به اینکه فتنه گران و منافقانی که با آشوب و بلوا دل به حمایت دولتهای بیگانه بسته اند کار بیهوده می کنند، افزود: در بدو اسلام هم نظیر این حوادثی که امروز در جامعه ما بروز کرده رخ داده است و چه بسا کسانی بودند که در رکاب پیامبر (ص) بودند و ایشان را درک کرده بودند اما به گمراهی کشیده شدند.

خطیب جمعه رشت در ادامه از توهین وهابیون عربستان به آیت الله سیستانی به عنوان ضعف و زبونی وهابیون یاد کرد و ضمن محکوم کردن این واقعه یادآور شد: توهین به مرجعیت ترفند جدید رژیم صهیونیستی است که از سوی وهابیون بیان شد و نتیجه این بی حرمتی ها بطور حتم بیداری ملتها و شکست توهین کنندگان خواهد بود.