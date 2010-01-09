  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۸، ۸:۳۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: شکرگزاری بیانگر درک انسان از نعمتهایی است که خالق هستی در اختیار او قرار داده، افزایش نعمتهای خداوند که به شکرگزاران وعده داده شده تنها مختص به نعمتهای مادی نیست بلکه نفس شکرگزاری اثرات مثبت بسیاری از جمله تربیت نفس را درپی دارد.

آیه روز:

وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِی خَبُثَ لاَ یَخْرُجُ إِلاَّ نَکِدًا کَذَلِکَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَشْکُرُونَ.

و زمین پاک [و آماده] گیاهش به اذن پروردگارش برمى‏آید و آن [زمینى] که ناپاک [و نامناسب] است [گیاهش] جز اندک و بى‏فایده برنمى‏آید این گونه آیات [خود] را براى گروهى که شکر مى‏گزارند گونه‏گون بیان مى‏کنیم.

سوره اعراف، آیه 58

حدیث امروز:

حضرت امام جواد(ع):

لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع الشکر من العباد.

افزونی نعمت از طرف خدا بریده نمی شود ، مگر شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود .

تحف العقول ، ص 480

کد مطلب 1013394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها