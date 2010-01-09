آیه روز:
وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِی خَبُثَ لاَ یَخْرُجُ إِلاَّ نَکِدًا کَذَلِکَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَشْکُرُونَ.
و زمین پاک [و آماده] گیاهش به اذن پروردگارش برمىآید و آن [زمینى] که ناپاک [و نامناسب] است [گیاهش] جز اندک و بىفایده برنمىآید این گونه آیات [خود] را براى گروهى که شکر مىگزارند گونهگون بیان مىکنیم.
سوره اعراف، آیه 58
حدیث امروز:
حضرت امام جواد(ع):
لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع الشکر من العباد.
افزونی نعمت از طرف خدا بریده نمی شود ، مگر شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود .
تحف العقول ، ص 480
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