بیست و نهمین یادواره شهدای هویزه و 43 شهید جهادگر سبزوار برگزار شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، در این مراسم معنوی که در سالن شهید مشکانی سبزوار برگزار شد محمود صلاحی ظهر جمعه در فرمانداری سبزوار افزود: شاید این هدف گیری دشمنان به این دلیل باشد که عامل اصلی انقلاب اسلامی پیروی از فرهنگ عاشوراست.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شهادت از ابتدای خلقت جاری بود ولی دو اصل و نسل شهادت را بهتر درک کردند، افزود: شهدای عاشورا و انقلاب دو نسلی هستند که بهتر می توانند همدیگر را معنا کنند.

وی ادامه داد: در دوران انقلاب جوانانی به عشق امام حسین (ع) و الهام گرفته از فرهنگ عاشورای 61 هجری دوباره کربلا، امام حسین (ع) و یارانش را برای ما عملا معنا کردند.

صلاحی خاطرنشان کرد: دلهای مردم ما با عشق شهدای عاشورا عجین شده و شهدای ما با شهدای کربلا عجین شدند.

وی با اظهار اینکه رسالت حضرت زینب (س) دشوارتر از حماسه امام حسین (ع) بود، گفت: رسالت امروز مردم، مسئولان و آزادگان جهان رساندن خون شهیدان کربلا و کربلاهای ایران است و این وظیفه دشوارتر از کاری است که شهیدان کردند.

اجرای کلیپی از شهدا، مداحی و نمایش کشته های عریان از جمله برنامه های این همایش معنوی بود.

در این همایش معنوی بیش از سه هزار نفر از مسئولان کشوری، استانی، شهرستانی، ایثارگران و خانواده معظم شهدا و مردم حضور داشتند.

حماسه کربلایی هویزه در پی اجرای عملیات نصر در 16 دیماه سال 1359 در جنوب غرب شهر هویزه به وقوع پیوست که طی آن بیش از 300 تن از نیروهای مردمی و دانشجویان پیرو خط امام به فرماندهی شهید علم الهدی در محاصره تانک های دشمن قرار گرفته و به مقام والای شهادت رسیدند و پیکر پاکشان توسط شنی های تانک دشمن به خاک خون غلطیده شد.