انجمن روزنامه نگاران مسلمان " خبرنگاران برتر " را شناخت

به گزارش خبرگزاري مهر ، انجمن روزنامه نگاران مسلمان طي بيانيه اي آورده است : سوگند به قلم وآنچه مي نگارد و درود بي پايان ما بر آناني كه قلم را و سوگند خداوند به آن را قدر مي شناسند ، خبرنگار انساني آگاه، درد آشنا و متعهد است كه زيبايي ها را در چشم ديگران جلوه گر مي سازد و براي محو زشتي ها ، عصاره جان خويش را از نوك قلم فرياد مي كند.

در ادامه مي خوانيم :اين ويژگي ، خبرنگار را انسان نمونه مي سازد و در اين ميان انتخاب "خبرنگار نمونه" كاري است بس دشوار.

توانايي حرفه اي كه شامل : تهيه و تنظيم حرفه اي خبر ، مصاحبه و گزارش ، آشنايي با ادبيات فارسي ، قدرت تحليل و اطلاعات عمومي و تاريخي است و هيات داوران با بررسي اسامي ارسالي از سوي مديران مسوول روزنامه ها و خبرگزاري ها منتخب خويش را در حوزه خبرنگار نمونه و نيز منتخبين خود را در حوزه خبرنگار آزاده و نويسندگان (آثار سال پاسخگويي ) در سه بخش به شرح ذيل انتخاب و معرفي مي نمايد.

بخش يك - خبرنگار نمونه:

هيات داوران به اتفاق آرا ء جانباز ، " قدرت الله رحماني " از روزنامه (كيهان) را به عنوان خبرنگار نمونه برگزيد.

بخش دوم ) خبرنگار آزاده :

مرداد ماه از يك سو روز خبرنگار را در دل دارد و از سوي ديگر يادآور بازگشت قهرمانانه آزادگان به ميهن اسلامي است. از اين روانجمن روزنامه نگاران مسلمان با همكاري معاونت محترم مطبوعاتي وزارت ارشاد و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مراسم ويژه اي را برگزار نمود.

برنامه هاي بزرگداشت روز خبرنگار قرار داد و پس از تحقيق و شناسايي آزادگاني كه قبل يا بعد از اسارت ، به اين حرفه اشتغال دارند ، پنج نفر را برگزيد كه برگزيدگان عبارتند از :

1- فريبرز خوب نژاد - نشريه آزادگان

2- اسماعيل يكتايي - نويسنده آزاد مطبوعات ، مقيم لاهيجان

3- عزت الله خوشدل - واحد مركزي خبر

4- اكبر شوخ چشم - خبرگزاري جمهوري اسلامي - ايرنا

5- محمد جعفر بهداد - روزنامه كيهان

بخش ويژه:

بخش ويژه جشن بزرگ روز خبرنگار از سوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان به تقدير از آفرينندگان بهترين آثار مطبوعاتي پيرامون فرموده مقام معظم رهبري مبني بر نامگذاري سال 83 به عنوان سال پاسخگويي اختصاص دارد.

هيات دوران از ميان آثار دريافتي ، سه تن را برگزيد:

نفر اول: بيژن سوراني از روزنامه جوان

نفر دوم : مريم چهل تني از خبرگزاري فارس

نفر سوم : عطاءافشاري از خبرگزاري فارس

هيات داوران با قدرداني از مديران محترم خبرگزاري ها و روزنامه ها كه در پاسخ درخواست انجمن، اسامي خبرنگاران نمونه خود را ارسال كردند و با احترام به نظر اين مديران محترم، از ميان اسامي ارسالي 10 نفر را به عنوان "خبرنگار برتر" برگزيد كه عبارتند از:

1- محمد ايماني ازروزنامه كيهان

2- جعفر دميرچي ازروزنامه رسالت

3- زهرا عرب ازروزنامه جام جم

4- حميد اسدي ازروزنامه سياست روز

5- رحيم زيادعلي ازروزنامه جوان

6- آرش خليل خانه ازروزنامه قدس

7- مجيد احساني نيك ازروزنامه حمايت

8- محمد علي ساكي ازروزنامه تهران تايمز

9- يوسف اسدي ازخبرگزاري فارس

10- كاوه اشتهاردي ازخبرگزاري مهر

گفتني است منيژه شعاعي - عليرضا سربخش و ناصربهرامي راد داوران انتخاب خبرنگاران برتر بوده اند.