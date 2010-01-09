به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز پنجشنبه در اجلاس فرماندهان نیروی انتظامی در قم تحت عنوان دوره بصیرت در اهمیت تقویت تفکر دینی و تحلیل سیاسی اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای به عنوان سه رکن مهم طرح بصیرت سخن گفت.



وی بر این امر تأکید نمود که تقویت تفکر دینی بر صراط اجتهادی و روش حوزوی باید استوار باشد و از تاریخ گذشته باید پند گرفت که گروههایی که با برداشتهای سطحی از اسلام خود را سرگرم نمودند عموماً دچار اعوجاجات گوناگون شدند و به خود و جامعه لطمه زدند .



رئیس مجلس خاطرنشان کرد که امروز در صحنه بین‌المللی،عنصر قدرتمند نیروهای مسلح صرف سلاح یا تسلط اطلاعاتی نیست بلکه قدرت ایمانی و درک دینی و احساس مسئولیت امر مسلط نیروهای مسلح است. اگر در تجربه عراق شاهد ناکارآمدی نیروهای مسلح آمریکا بوده‌ایم عِده و عُده آنها کاستی نداشت،بلکه نقص آنها در نیروی انسانی غیر معتقد بود که شکل مزدور پیدا کرده بودند.

وی تاکید کرد : داشتن تحلیل سیاسی اجتماعی دقیق عامل دیگر مؤثر در بنیه دفاعی و امنیتی کشور است.



لاریجانی گفت : حوادث پیرامونی ایران و تحولات بین‌المللی و مسائل داخلی باید مستمراً مورد رصد قرار گیرد و امنیت، مقوله‌ای پیوسته است که فرماندهان ارشد باید تحلیل واقع‌ بینانه‌ای از عناصر قدرت در نظام بین‌المللی و طراحی‌های آنها و تأثیرات آنها در مسائل داخلی داشته باشند.





وی بر تدوین اخلاق حرفه‌ای مخصوصاً برای نیروی پلیس تأکید کرد و گفت: بدلیل ارتباط وسیع پلیس با بدنه اجتماعی کشور داشتن مانیفیست مکتبی بر آموزه‌های اسلامی در این باب بسیار مؤثر است و مردم باید در برخورد با پلیس شاهد شالوده‌ای از اخلاق اسلامی و متانت و قاطعیت باشند.



لاریجانی سپس به تحلیل شرایط کشور پرداخت و این بخش را محور اصلی سخنرانی خود نمود، وی متذکر شد که در تحلیل شرایط امروز لازم است نگاهی گذرا بر سیر تحولات انقلاب اسلامی در گذشته داشته باشیم تا در حوادث چند ماه اخیر با درک درست تصمیم‌گیری نماییم.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از عوامل مهمی که باعث شکست نهضت مشروطه و تسلط مجدد استبداد وابسته شد، کنار نهادن و منزوی کردن رکن اصیل مشروطه بود بطوریکه مصدق با انحلال مجلس در عین اینکه می‌دانست مرحوم آیت‌الله کاشانی مخالفت نموده است، راه را برای کودتای آمریکایی باز کرد.



لاریجانی در سخنان خود به انقلاب اسلامی و رهبری امام پرداخت و بیان داشت: امام با شناخت دقیق انقلاب اسلامی ایران را بر ارکانی چند استوار نمود.رکن اسلامیت به معنای اینکه ماهیت انقلاب اسلامی و جوهره آنرا تشکیل می‌دهد و اسلام از قلمرو فردی، سپهر وسیع‌تر و حوزه‌های سیاسی اجتماعی را تحت هدایت آئین مقدس اسلام در آورد. رکن جمهوریت و دموکراسی نیز رکن دیگر انقلاب اسلامی قرار گرفت، البته به خلاف تصور شایع در این امر که تصور می‌کنند جمهوریت و اسلامیت دو امری هستند که مبانی متفاوتی دارند و در انقلاب اسلامی ممزوج شده‌اند تصور رهبری انقلاب بر این بود که جمهوریت از تئوری عدالت اسلامی نشأت می‌گیرد و جدایی‌پذیر از اسلامیت نیست و مشارکت سیاسی آحاد جامعه است که عامل فعلیت استعدادهای افراد می‌شود.



وی افزود: لذا مردم‌سالاری دینی مبتنی بر تئوری عدالت است که رکن فلسفه سیاسی اسلام است، این امر مشابه عدم امکان جدایی قرآن و عترت است که گروههایی که سعی کردند بر یکی تأکید کنند عملاً بر آئین مقدس اسلام لطمه زدند نظیر وهابی‌ها که ادعای اتکا به قرآن دارند و به جایی رسیدند که همه جریانهای اصیل اسلامی را تکفیر کردند و امروز شنیده‌ام به ساحت مقدس حضرت آیت‌الله سیستانی نیز جسارت کردند و اتفاقاً غرب علاقمند است این تصویر مشوه وهابی از اسلام را به عنوان نماد اصلی معرفی کنند تا اسلام را مساوی تندروی و کم‌بینشی معرفی نمایند.



رئیس مجلس شورای اسلامی، رکن دیگر انقلاب را در قرائت امام ایجاد وحدت بین آحاد جامعه و مسلمین خواند در بینش امام مهم‌ترین امری که منافع ملی ایران را تأمین می‌کند وحدت داخلی بین جریانها و مذاهب براساس اصول اصلی تفکر اسلامی است در صحنه جهان اسلام نیز به جای حرکت تفرقه‌‌آمیز وهابیت، بینش امام وحدت صفوف فِرق مختلف اسلامی شیعه و سنی بوده است.





وی ادامه داد:رکن دیگر انقلاب مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از مستضعفین است که امر مترقی اسلام است، مبارزه با رژیم صیهونیستی هم مبنای اسلامی دارد یعنی دفاع از مظلوم و مسلمان یک اصل اسلامی است و هم مستقیماً به منافع ملی ایرانیان مرتبط است به خلاف شعار انحرافی و برخی اظهارات ناپخته، اگر این رژیم که نقش گردنکش منطقه پیدا کرده است مجال یابد، تمام منافع ایران را نابود می‌کند.



لاریجانی اضافه کرد: حال شما شاهد حرکت مرموز دیگری هستید، در احداث دیوار حایل در غزه که آن‌طور که من اطلاع دارم در پایان دوره بوش این نتیجه توافق لیونی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و رایس وزیر خارجه آمریکا بود.



وی رکن عدالت خواهی انقلاب را در همه ابعاد موضوع دیگر دکترین انقلاب اسلامی معرفی نمود و متذکر شد: با این چارچوب نظری، حرکت انقلاب اسلامی تفکری نوین در جهان بوجود آورد که بسیار افتخارآمیز و مترقی بود و هست.

وی گفت : این حرکت مترقی از بدو حدوث با مقابله جدی استکباری مواجه گردید ایالات متحده ابتدا با ایجاد حرکت‌های تجزیه طلب تلاش نمودند یکپارچگی ملی را در هم شکنند، پس از ناامیدی، به حرکت‌های تروریستی روی آوردند، و بسیاری از بزرگان کشور نظیر شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و شهدای محراب توسط این گروه ترور شدند. جریان مخرب بنی‌صدر نیز در این حرکت غرب قرار داشت که قصد اصلی این طراح‌ها این بود که روحانیون و ولایت فقیه را که عامل استواری انقلاب بود از ریل انقلاب خارج کنند و با ایجاد نوعی دیکتاتوری وابسته مجدداً زمان را به عقب برگردانند.



رئیس مجلس گفت: پس از ناامیدی از این اقدامات که با تدبیر امام خمینی (ره) و ملت درهم شکسته شد، جنگ تحمیلی را آغاز کردند، همگی در حمایت صدام مجتمع شدند باز در جنگ، ولی فقیه بود که قدرت بسیج مردم را داشت و عامل پیروزی بود و مشاهده کردید با وقتی بنی‌صدر فرماندهی کل قوا را داشت مستمراً شاهد شکست بودیم. با عزل بنی‌صدر و ارتباط مستقیم ولی فقیه با فرماندهی جنگ عملاً پیروزی‌های پی‌درپی را شاهد بودیم مثل فتح خرمشهر و... البته همه نیروهای مسلح فعال بودند اما سپاه و بسیج نقش اساسی داشتند. فرماندهان متدین و انقلابی سپاه تحت هدایت ولی‌ فقیه و بدنه جان برکف بسیج افتخارات پیروزی را رقم زدند.

لاریجانی ادامه داد: همین‌جا لازم است به نکته‌ای اشاره کنم که این روزها می‌بینم و تأسف می‌خورم و آن تخریب شخصیت آقای محسن رضایی است. آقای محسن رضایی یک مجاهد به تمام معنا بود و هشت سال در جنگ یک‌سره تلاش نمود، و انصافاً از همه وجود در این راه مایه گذاشت.حال ممکن است با برخی نظرات سیاسی او مخالفت شود که طبیعی است هر کس در صحنه سیاسی وارد می‌شود مورد نقد قرار می‌گیرد ولی چرا شخصیت مجاهد او را و زحمات او را زیر سؤال می‌برید، با بحث‌های غیر دقیق در دوره جنگ مخصوصاً مسائل پایان جنگ تمام زحمات این فرد فداکار را تخریب می‌کنید.وی افزود: من مطمئن هستم اگر باز هم جنگی رخ دهد محسن رضایی همان سرباز گذشته است. اگر نقد نظریات سیاسی می‌کنید که برای جامعه هم لازم است، با رعایت سوابق افراد و با دید منصفانه انجام دهید. امروز جامعه احتیاج به تقویت همگرایی دارد نه تخریب آنان و ایجاد اختلاف.رئیس مجلس گفت : حال سؤال این است وقتی آمریکا این تجربیات ناموفق در مواجهه با انقلاب اسلامی را داشت در مرحله جدید چه باید می‌کرد؟رئیس جمهور جدید آمریکا با شعار تغییر و آشنایی با حقوق مسلمانان و احقاق این حقوق در حد سخنرانی به میدان آمد که کاملاً موجه است به دلیل فضاحت دوران بوش، برای بازسای شخصیتی آمریکا نیازمند چنین استراتژی بودند هر چند عده‌ای فریب این سیاست‌های تبلیغی را خوردند ولی خیلی زود روشن شد استراتژی آنها در تسلط بر منطقه و مبارزه با انقلاب تغییر نکرده است کما اینکه در همین یک سال در تحریم‌های یک جانبه چیزی کم نگذاشتند طبعاً این دولت جدید آمریکا نمی‌توانست جنگ مستقیم راه بیندازد چون این تئوری شکست خورده بود، و ضمناً نمی‌توانند جنگ منطقه‌ای ایجاد کنند، حداقل نسبت به ایران امکان‌پذیر نیست چون ایران در این دوره سی ساله از قدرت دفاعی برجسته برخوردار شده است ممکن است ماجراجویی در منطقه کنند نظیر آنچه امروز در افغانستان می‌گذرد یا رفتار فرصت طلبانه آمریکا و انگلیس در بحران یمن که خیلی شفاف در صحنه حاضر شدند. البته به نظر من از مدت‌ها پیش طراحی کرده بودند برای تسلط بر خلیج عدن بهانه‌‌ای، ساز نمایند.لاریجانی با بیان اینکه نسبت به ایران چنین اقدامی نمی‌توانند بکنند، با طرح این سئوال که پس راهشان چیست؟ گفت : استراتژی آمریکا و غرب این است که با دامن زدن به اختلاف در داخل کشور، فرسایش در توان ملی ایجاد کنند. بهانه‌ای که دستاویز قرار دادند انتخابات بود ولی همت آنان اختلاف‌افکنی و نشانه‌گیری دو رکن اصلی بود یکی روحانیت و معارف اهل بیت و دیگر ولایت فقیه.

وی گفت : خیلی عجیب است آنها انتخابات را بهانه قرار دادند اما عمده حمله آنان به ولایت فقیه است. ولایت فقیه چه نقشی در بحث انتخابات دارد؟ ولایت فقیه شرایط را آماده انتخابات وسیع 85 درصدی نمود اگر مشاجره‌ای دارید چه ربطی به ولی فقیه دارد این نشان می‌دهد مسئله انتخابات نیست بلکه با حوادث روز عاشورا و قبل از آن در قم کاملاً مکشوف شد که آنها عامل تداوم اقتدار ایران را هدف گرفته‌اند و متأسفانه برخی هم با غفلت زمینه حرکت‌های ضد دینی و ضد انقلابی را فراهم نمودند، اینجاست که باید توجه جدی نمود.



لاریجانی تأکید کرد: هدف دشمن را باید دقیقاً شناخت که آنها تخریب آرمانهای دینی و اصل ولایت فقیه را هدف‌گیری کردند تا هم فضای اختلاف را عمیق‌تر کنند و همه زمینه را برای عدم ثبات تدارک نمایند که کشور نتواند اقدامات توسعه اقتصادی را شکل دهد، این جریان ضد دینی و ضد انقلابی محکوم به شکست است و همه باید مرزهای خود را نسبت به آن مشخص کنند.



رئیس مجلس در پایان گفت : از جانب دیگر باید توجه داشت بین مقولات سیاسی مخلوط‌سازی نشود به کوچکترین تفاوت رأی افراد را مخالف و منافق نکنند، تذکر رهبر معظم انقلاب در جذب حداکثری و دفع حداقلی و تذکر دیگر ایشان که به مجرد هر اختلاف نظری شعار منافق ندهید، این سیاست متین را نشان می‌دهد که به خلاف استراتژی دشمن باید در داخل همه تلاش کنند فضای وحدت‌بخش را ایجاد نمایند تا شرایط کار و تلاش و سرمایه‌گذاری و توسعه فراهم گردد.