غلامحسین امیری، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی از افراد افراطی به دنبال تخریب چهره های نظام هستند، افزود: نباید اجازه دهیم سران نظام را تخریب کنند، این تندروی ها به ضرر نظام است.

وی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از تخریب چهره های نظام و رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت : نباید جلوتر و یا عقب تر از مقام معظم رهبری حرکت کنیم بلکه باید همراه و همگام با ایشان و گوش به فرمان باشیم و از مدیریت ایشان در جامعه بهره بگیریم.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین، ادامه داد: رسانه های خارجی ودشمنان نظام جمهوری اسلامی تنها کسانی هستند که از افراط و تفریط در جامعه سود می برند.

این فعال سیاسی، در بیان اینکه التهاب آفرینی در جامعه به نفع چه کسانی است، نیز گفت : تنها دشمنان نظام با بهره برداری از وقایع اخیر در کشور، سود می برند و تنها راهکار جلوگیری از سوء استفاده دشمنان از وقایع اخیر، پیروی از قانون است.

امیری تاکید کرد: در مسیر ایجاد آرامش در جامعه، رسانه های داخلی نیز می توانند نقش تاثیرگذاری داشته باشند و با دعوت کردن افراد به آرامش، پخش اخبار مستند، پرهیز از اقداماتی که از روی احساسات انجام می شود و گرایش به عقلانیت تلاش کنند وحدت و آرامش را به جامعه بازگردانند.

این فعال سیاسی درباره درگیری میان گروه های سیاسی در کشور گفت : مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی به دنبال توطئه برای نظام هستند و افرادی که قانون اساسی را قبول دارند، باید حرکت خود را از این افراد جدا کنند و در مقابل رفتارهای آنان سکوت اختیار نکنند، چرا که سکوت به معنای تایید این افراد است.

امیری با اشاره به اینکه در نهایت همه این مسائل پایان می یابد و مشکلات به نفع نظام حل می شود ، گفت : معترضان باید حواسشان باشد که در دام دشمن، نیفتند چرا که افکار دشمنان با استکبار جهانی هماهنگ است.