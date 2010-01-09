10 هزار نفر از استان قزوین در اردوهای راهیان نور شرکت می کنند

سرهنگ حبیب الله وفاپور در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: افراد اعزامی به مناطق جنگی از گروههای مختلف مردم شامل فرهنگیان، طلاب، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان هستند که بیشترین سهمیه برای دانش آموزان و دانشجویان پی شبینی شده است.

وفاپور افزود: اولین کاروان راهیان نور 15 اسفند ماه اعزام می شود و این اردوها تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: بسته های فرهنگی امسال شامل دفترچه خاطرات ویادداشت، سجاده، دعای عهد و لوح فشرده حاوی موضوعات مختلف دینی و مذهبی با صرف هزینه هایی بالغ بر شش میلیارد و 500 میلیون ریال در اختیار زائران قرار می گیرد.

سرهنگ وفاپور برگزاری شب شعر، شب خاطره، بازدید از مناطق عملیاتی والفجر هشت، دهلاویه، محل شهادت شهدای دانشجو در هویزه و برگزاری مراسم دعاخوانی را از دیگر برنامه های جنبی این کاروانها اعلام کرد.

وی مدت زمان هر اردو را پنج روز اعلام کرد و افزود: مدیریت اعزام از مرحله ثبت نام، سازماندهی، نقل و انتقال در مناطق عملیاتی جنوب، تهیه مواد غذایی و تهیه وتوزیع اقلام فرهنگی تا زمان بازگشت را سپاه پاسداران برعهده خواهد داشت.

وفاپور خواستار همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری مطلوب این اردوها شد و اظهار داشت: در جلسه با استاندار مقرر شده است اردوگاه ثابت راهیان نور در خوزستان برای زائران ساخته شود تا در سالهای آینده برای استقرار زائران با مشکل مواجه نشویم.

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان آشنایی نسل جوان با رشادتهای رزمندگان در دفاع ازمیهن اسلامی را از اهداف برپایی اردوی راهیان نور دانست.